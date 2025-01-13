https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-indiya-sovmestnyye-proyekty-47525486.html

Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла

Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла

Sputnik Узбекистан

В Мумбае стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов

2025-01-13T13:20+0500

2025-01-13T13:20+0500

2025-01-13T15:16+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Группа индийских компаний планирует производить в Узбекистане авто и моторные масла, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров в Мумбае посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с руководителями группы ведущих индийских компаний — председателем "Hinduja Group – India" Ашоком Хиндуджей и председателем "Hinduja Group – Europe" Пракашем Хиндуджей.Индийская сторона подчеркнула, что процесс обновления и модернизации в Узбекистане создает прочную основу для выхода на рынок страны крупных компаний с высокими международными рейтингами и налаживания плодотворных партнерских отношений. Также речь шла о перспективных планах сотрудничества с республикой.

https://uz.sputniknews.ru/20250112/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-proyekty-47515740.html

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