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https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-indiya-sovmestnyye-proyekty-47525486.html
Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла
Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла
Sputnik Узбекистан
В Мумбае стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов
2025-01-13T13:20+0500
2025-01-13T15:16+0500
узбекистан
индия
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Группа индийских компаний планирует производить в Узбекистане авто и моторные масла, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров в Мумбае посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с руководителями группы ведущих индийских компаний — председателем "Hinduja Group – India" Ашоком Хиндуджей и председателем "Hinduja Group – Europe" Пракашем Хиндуджей.Индийская сторона подчеркнула, что процесс обновления и модернизации в Узбекистане создает прочную основу для выхода на рынок страны крупных компаний с высокими международными рейтингами и налаживания плодотворных партнерских отношений. Также речь шла о перспективных планах сотрудничества с республикой.
https://uz.sputniknews.ru/20250112/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-proyekty-47515740.html
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узбекистан индия проекты
узбекистан индия проекты

Индийские компании планируют производить в Узбекистане авто и моторные масла

13:20 13.01.2025 (обновлено: 15:16 13.01.2025)
© AP Photo / Rajanish KakadeОтель Taj Palace в Мумбай
Отель Taj Palace в Мумбай - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Rajanish Kakade
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В Мумбае стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Группа индийских компаний планирует производить в Узбекистане авто и моторные масла, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе переговоров в Мумбае посла Узбекистана Сардора Рустамбаева с руководителями группы ведущих индийских компаний — председателем "Hinduja Group – India" Ашоком Хиндуджей и председателем "Hinduja Group – Europe" Пракашем Хиндуджей.
© ИА "Дунё"В городе Мумбае обсуждены перспективы производства в Узбекистане автотранспортных средств и моторных масел в сотрудничестве с группой компаний Индии
В городе Мумбае обсуждены перспективы производства в Узбекистане автотранспортных средств и моторных масел в сотрудничестве с группой компаний Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2025
В городе Мумбае обсуждены перспективы производства в Узбекистане автотранспортных средств и моторных масел в сотрудничестве с группой компаний Индии
© ИА "Дунё"
Индийская сторона подчеркнула, что процесс обновления и модернизации в Узбекистане создает прочную основу для выхода на рынок страны крупных компаний с высокими международными рейтингами и налаживания плодотворных партнерских отношений. Также речь шла о перспективных планах сотрудничества с республикой.

“Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в Узбекистане, в частности, по производству автотранспортных средств и моторных масел”, — говорится в сообщении.

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