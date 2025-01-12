https://uz.sputniknews.ru/20250112/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-proyekty-47515740.html

Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном

Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили возможности реализации взаимовыгодных проектов

2025-01-12T09:50+0500

2025-01-12T09:50+0500

2025-01-12T09:50+0500

узбекистан

индия

компания

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия, в том числе возможности реализации взаимовыгодных проектов, обсудили Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и президент по стратегическому развитию индийской компании "Reliance Industries Limited" Камал Нанавати в ходе встречи в Мумбае.Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связиРечь шла об осуществляемом в республике в последние годы процессе модернизации, последовательном развитии национальной экономики, усилиях по укреплению международного сотрудничества в различных областях, благоприятной среде для успешной деятельности инвесторов и предпринимателей.Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана

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