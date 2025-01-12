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https://uz.sputniknews.ru/20250112/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-proyekty-47515740.html
Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном
Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили возможности реализации взаимовыгодных проектов
2025-01-12T09:50+0500
2025-01-12T09:50+0500
узбекистан
индия
компания
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".Перспективы взаимодействия, в том числе возможности реализации взаимовыгодных проектов, обсудили Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и президент по стратегическому развитию индийской компании "Reliance Industries Limited" Камал Нанавати в ходе встречи в Мумбае.Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связиРечь шла об осуществляемом в республике в последние годы процессе модернизации, последовательном развитии национальной экономики, усилиях по укреплению международного сотрудничества в различных областях, благоприятной среде для успешной деятельности инвесторов и предпринимателей.Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана
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узбекистан индия сотрудничество проекты
узбекистан индия сотрудничество проекты

Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном

09:50 12.01.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Индии и Узбекистана
Флаг Индии и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обсудили возможности реализации взаимовыгодных проектов.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Крупная индийская компания намерена сотрудничать с Узбекистаном, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия, в том числе возможности реализации взаимовыгодных проектов, обсудили Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев и президент по стратегическому развитию индийской компании "Reliance Industries Limited" Камал Нанавати в ходе встречи в Мумбае.
Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связи
Речь шла об осуществляемом в республике в последние годы процессе модернизации, последовательном развитии национальной экономики, усилиях по укреплению международного сотрудничества в различных областях, благоприятной среде для успешной деятельности инвесторов и предпринимателей.

“Стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в нефтехимической, текстильной промышленности, возобновляемой энергетике и других актуальных направлениях”, — говорится в сообщении.

Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах Узбекистана
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