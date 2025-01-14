https://uz.sputniknews.ru/20250114/energetika-logistika-transport-kompanii-uzbekistana-i-oae-podpisali-15-kontraktov-47535528.html

Энергетика, логистика, транспорт: компании Узбекистана и ОАЭ подписали 15 контрактов

Энергетика, логистика, транспорт: компании Узбекистана и ОАЭ подписали 15 контрактов

Sputnik Узбекистан

В преддверии официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Объединенные Арабские Эмираты состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов по реализации совместных проектов.

2025-01-14T09:52+0500

2025-01-14T09:52+0500

2025-01-14T10:31+0500

оаэ

визит шавката мирзиёева в оаэ

подписание документов

узбекистан

энергетика

логистика

транспорт

здравоохранение

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

абу-даби

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В городе Абу-Даби был подписан ряд инвестиционных соглашений и контрактов между Узбекистаном и ОАЭ в сферах энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, инфраструктурного развития, водоснабжения, транспорта, логистики. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.По информации ведомства, делегацию с узбекской стороны возглавил министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, а со стороны ОАЭ — министр энергетики и инфраструктуры этой страны Сухейль Мохамед Аль Мазруи.В ходе мероприятия Кудратов отметил уверенный рост торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ.В частности, с 2021 года взаимный товарооборот между двумя странами стабильно увеличивается в среднем более чем на 20% в год и по итогам 2024 года приблизился к отметке в 650 млн. Сегодня в Узбекистане действуют 337 предприятий с капиталом ОАЭ, из них 114 являются совместными предприятиями и 223 — иностранными предприятиями. В 2023 году на реализацию инвестпроектов было освоено $1,08 млрд, а в 2024-м году — уже более $1,5 млрд.Реализуемые совместно проекты охватывают сферы традиционной и альтернативной энергетики, инфраструктуру, химическую промышленность, геологию, IT, сельское хозяйство, транспорт и логистику.Создана "Узбекистанско–Эмиратская инвестиционная компания", инвестиционный портфель которой составляет $200 млн. Это 7 проектов на сумму $192,5 млн в сферах медицины, геологии, сельского хозяйства и туризма. В разработке находятся 9 проектов стоимостью $140 млн.Тем не менее, как отметили участники встречи, достигнутые результаты совершенно не отражают экономический потенциал двух стран, поэтому на взаимной основе принимаются комплексные меры по дальнейшему наращиванию объемов сотрудничества.В последовавшей далее церемонии были подписаны инвестиционные соглашения и контракты в сферах энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, инфраструктурного развития, водоснабжения, транспорта, логистики с “АМЕА Power”, “Masdar”, “Solar Power Shine”, “Burjeel Holdings”, “IFFCO Group”, “TWS”, “Alserkal Group”, “Metito”, “AD Ports”, “Jetex”, “Emirates Group” и другими компаниями.

https://uz.sputniknews.ru/20250110/energetika-ii-uzbekistan-oae-narastyat-sotrudnichestvo-v-neskolkix-sferax-47494980.html

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