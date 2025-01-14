https://uz.sputniknews.ru/20250114/lavrov-podvodit-itogi-goda-rossiyskoy-diplomatii-translyatsiya-47540362.html

Лавров подводит итоги года российской дипломатии — трансляция

Лавров подводит итоги года российской дипломатии — трансляция

Sputnik Узбекистан

В мероприятии примут участие ведущие российские медиа, а также иностранные корреспонденты, аккредитованные в России.

2025-01-14T13:35+0500

2025-01-14T13:35+0500

2025-01-14T14:38+0500

сергей лавров

пресс-конференция

итоги года

мид рф

прямая трансляция

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит ежегодную большую пресс-конференцию, на которой подводит итоги работы российского внешнеполитического ведомства за 2024 год, а также рассказывает о ключевых направлениях внешней политики страны в 2025 году.В рамках мероприятия звучат ответы на широкий круг вопросов российских и зарубежных журналистов. Модератором выступает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ожидается, что на пресс-конференции министр поделится своими оценками происходящих в мире изменений, которые связаны с продолжающимися конфликтами, в частности, на Украине и Ближнем Востоке. Другими важными темами станут ситуация в Сирии, Приднестровье, Грузии. Также прозвучит мнение министра о взаимоотношениях РФ с партнерами по ОДКБ, БРИКС, ШОС и другими структурами.Вероятно, руководитель дипведомства поделится мнением о будущем взаимодействии с командой избранного президента США Дональда Трампа, который 20 января официально вступит в должность. Вероятней всего, главный вопрос будет посвящен перспективам украинского урегулирования в связи с позицией будущего американского лидера.Будут затронуты вопросы расширения связей России со странами Азии, Африки и Латинской Америки, планы по углублению взаимодействия в рамках БРИКС. Не останется без внимания и развитие стратегического партнерства с Китаем, Индией, КНДР, Ираном и другими дружественными странами России на мировой арене. Министр также представит взгляды Москвы на глобальные вызовы в энергетике, ситуацию на нефтяных и газовых рынках, а также на перспективы экономической интеграции в новых реалиях.

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итоги года пресс-конференция лавров мид рф медиа захарова дипведомство