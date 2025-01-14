Президентская школа в Ташкенте завоевала престижную награду ОАЭ
15:48 14.01.2025 (обновлено: 15:54 14.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада Аль Нахайяна президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Абу-Даби с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президентская школа в городе Ташкенте за достижения в области устойчивого развития названа лауреатом престижной премии имени Шейха Заида Аль Нахайяна в номинации "Глобальные средние школы", сообщили в пресс-главы государства.
По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада Аль Нахайяна президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Абу-Даби с официальным визитом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
Президент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекский лидер принял участие в церемониях открытия Международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
Президент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В повестку нынешнего саммита включены вопросы обеспечения устойчивого развития, продвижения инноваций и новых технологий в сфере "зеленой" экономики, укрепления регионального сотрудничества в области энергетической и продовольственной безопасности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
Президент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках форума состоялась церемония награждения за достижения в области устойчивого развития премией имени покойного отца-основателя Эмиратов Шейха Заида Аль Нахайяна.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
Президент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В этом году победителем в номинации "Глобальные средние школы" премии объявлена Президентская школа в городе Ташкенте. Награду вручил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с представителями школы и горячо поздравил их с победой", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
Президент Узбекистана принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Неделя устойчивого развития Абу-Даби — это глобальная платформа, созданная в 2008 году правительством ОАЭ и компанией "Masdar" для решения мировых проблем в области устойчивого развития.
Цель форума — содействие ускорению устойчивого развития в мире, экономическому, социальному и экологическому прогрессу, обеспечению продовольственной и водной безопасности, продвижению энергосбережения и декарбонизации.
Вчера, 17:52