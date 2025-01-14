https://uz.sputniknews.ru/20250114/prezidentskaya-shkola-v-tashkente-zavoevala-prestijnuyu-nagradu-oae-47549377.html

Президентская школа в Ташкенте завоевала престижную награду ОАЭ

Президентская школа в Ташкенте завоевала престижную награду ОАЭ

Sputnik Узбекистан

По приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада Аль Нахайяна президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Абу-Даби с официальным визитом.

2025-01-14T15:48+0500

2025-01-14T15:48+0500

2025-01-14T15:54+0500

общество

оаэ

узбекистан

награда

президентская школа

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президентская школа в городе Ташкенте за достижения в области устойчивого развития названа лауреатом престижной премии имени Шейха Заида Аль Нахайяна в номинации "Глобальные средние школы", сообщили в пресс-главы государства.По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада Аль Нахайяна президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Абу-Даби с официальным визитом.Узбекский лидер принял участие в церемониях открытия Международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития.В повестку нынешнего саммита включены вопросы обеспечения устойчивого развития, продвижения инноваций и новых технологий в сфере "зеленой" экономики, укрепления регионального сотрудничества в области энергетической и продовольственной безопасности.В рамках форума состоялась церемония награждения за достижения в области устойчивого развития премией имени покойного отца-основателя Эмиратов Шейха Заида Аль Нахайяна.Неделя устойчивого развития Абу-Даби — это глобальная платформа, созданная в 2008 году правительством ОАЭ и компанией "Masdar" для решения мировых проблем в области устойчивого развития. Цель форума — содействие ускорению устойчивого развития в мире, экономическому, социальному и экологическому прогрессу, обеспечению продовольственной и водной безопасности, продвижению энергосбережения и декарбонизации.

https://uz.sputniknews.ru/20250113/mirziyeev-vizit-oae-47533109.html

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