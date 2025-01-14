https://uz.sputniknews.ru/20250114/v-uzbekistane-pitaniem-shkolnikov-zaymutsya-predprinimateli--47539870.html

Предпринимателям Узбекистана доверят питание школьников

Предпринимателям Узбекистана доверят питание школьников

Sputnik Узбекистан

Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.

2025-01-14T12:51+0500

2025-01-14T12:51+0500

2025-01-14T14:15+0500

узбекистан

школьное питание

аукцион

питание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/02/27716067_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_e3e4cbde0bd59ca67696dbca9a797f6e.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Предпринимателям в Узбекистане будут сдавать в аренду столовые некоторых учебных заведений через электронную торговую платформу E-auksion. Об этом сообщает министерство юстиции.Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.Согласно новшествам, субъектам предпринимательства на конкурсной основе будут предоставлять в аренду через электронную торговую площадку E-auksion столовые организаций общего среднего и среднего специального, профессионального образования.Учет сданных в аренду столовых образовательных учреждений будет вестись через информационную систему "online-ijara.uz".Также сообщается, что в столовых образовательных учреждений будут проводиться мониторинг и контроль организации здорового питания.Вместе с тем правительство страны приняло постановление, в соответствии с которым в государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок организации здорового питания.

https://uz.sputniknews.ru/20250111/zdorovoe-pitanie-v-gosudarstvennyx-detskix-sadax-uzbekistana-vvedut-novoe-menyu-47513863.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

питание узбекистан предприниматели правительство страны постановление