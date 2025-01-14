https://uz.sputniknews.ru/20250114/v-uzbekistane-pitaniem-shkolnikov-zaymutsya-predprinimateli--47539870.html
Предпринимателям Узбекистана доверят питание школьников
Предпринимателям Узбекистана доверят питание школьников
Sputnik Узбекистан
Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.
2025-01-14T12:51+0500
2025-01-14T12:51+0500
2025-01-14T14:15+0500
узбекистан
школьное питание
аукцион
питание
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Предпринимателям в Узбекистане будут сдавать в аренду столовые некоторых учебных заведений через электронную торговую платформу E-auksion. Об этом сообщает министерство юстиции.Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.Согласно новшествам, субъектам предпринимательства на конкурсной основе будут предоставлять в аренду через электронную торговую площадку E-auksion столовые организаций общего среднего и среднего специального, профессионального образования.Учет сданных в аренду столовых образовательных учреждений будет вестись через информационную систему "online-ijara.uz".Также сообщается, что в столовых образовательных учреждений будут проводиться мониторинг и контроль организации здорового питания.Вместе с тем правительство страны приняло постановление, в соответствии с которым в государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок организации здорового питания.
https://uz.sputniknews.ru/20250111/zdorovoe-pitanie-v-gosudarstvennyx-detskix-sadax-uzbekistana-vvedut-novoe-menyu-47513863.html
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питание узбекистан предприниматели правительство страны постановление
питание узбекистан предприниматели правительство страны постановление
Предпринимателям Узбекистана доверят питание школьников
12:51 14.01.2025 (обновлено: 14:15 14.01.2025)
Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Предпринимателям в Узбекистане будут сдавать в аренду столовые некоторых учебных заведений через электронную торговую платформу E-auksion. Об этом сообщает министерство юстиции.
Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.
Согласно новшествам, субъектам предпринимательства на конкурсной основе будут предоставлять в аренду через электронную торговую площадку E-auksion столовые организаций общего среднего и среднего специального, профессионального образования.
Учет сданных в аренду столовых образовательных учреждений будет вестись через информационную систему "online-ijara.uz".
Также сообщается, что в столовых образовательных учреждений будут проводиться мониторинг и контроль организации здорового питания.
Вместе с тем правительство страны приняло постановление, в соответствии с которым в государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок организации здорового питания.