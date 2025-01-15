https://uz.sputniknews.ru/20250115/mirziyoyev-abu-dabi-vstrechi-47558425.html

С кем встретился Мирзиёев в Абу-Даби

С кем встретился Мирзиёев в Абу-Даби

Sputnik Узбекистан

Глава республики по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада Аль Нахайяна находится в этой стране с официальным визитом

2025-01-15T10:03+0500

2025-01-15T10:03+0500

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политика

узбекистан

оаэ

шавкат мирзиёев

встреча

компания

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в рамках деловой программы пребывания в Абу-Даби (ОАЭ) провел ряд встреч, в том числе с министром искусственного интеллекта Объединенных Арабских Эмиратов Омаром бин Султаном аль-Олама. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. К диалогу также пригласили глав компаний Presight Томаса Прамотедама, AIQ Магжана Кенесбая, Khazna Хассана аль-Накби и президента Университета искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида Эрика Синга. Эти компании входят в число ведущих лидеров в области анализа больших данных и искусственного интеллекта, а университет является первым в мире вузом, специализирующимся на исследованиях в сфере ИИ. Речь шла о расширении стратегического партнерства с эмиратскими компаниями, направленного на развитие передовых технологий и их успешное внедрение в различные отрасли. Особое внимание уделили активизации обменов с Университетом искусственного интеллекта имени Мухаммада бин Заида. Глава Узбекистана предложил запустить программу обучения студентов и принять "дорожную карту" для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере. Стороны обсудили планы по совместному запуску научно-исследовательских лабораторий, созданию технологических кластеров и внедрению инновационных решений для бесконтактных платежных операций. Также Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией ведущих компаний Объединенных Арабских Эмиратов (AD Ports Group, Tadweer, Plenary и DUCAB) во главе с министром инвестиций ОАЭ, главным исполнительным директором холдинга ADQ Мухаммадом Хасаном аль-Сувайди. Данные компании входят в число мировых лидеров в своих отраслях с совокупными активами, превышающими $200 млрд. Стороны договорились ускорить реализацию проектов по внедрению инновационных технологий, освоению месторождений редкоземельных металлов, развитию региональных железнодорожных путей и созданию "сухих" портов, производству кабельной продукции, продвижению проектов ГЧП в области образования и медицины. Кроме того, по итогам встречи согласовали принятие "дорожной карты" по всем направлениям практического сотрудничества. Еще одним пунктом в деловой программе визита президента Узбекистана стала встреча с делегацией ОАЭ во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем Мухаммадом аль-Мазруи. В ней также участвовали руководители компаний Masdar, TAQA, TAQA Water Solutions и Etihad Water & Electricity. Все эти компании являются ведущими в мире производителями и операторами в области энергоснабжения, водообеспечения и управления очистными системами. Речь шла о перспективах реализации инвестпроектов в Узбекистане, прежде всего в сфере "зеленой" энергетики, модернизации сетей коммунального обслуживания и улучшения питьевого водоснабжения. Глава республики отметил, что стратегическое взаимодействие в энергетической сфере выступает локомотивом двустороннего сотрудничества. В этом направлении совместно запущено 5 проектов стоимостью $1,5 млрд. В декабре в Навоийской области ввели в строй ветряную станцию мощностью 500 мегаватт, в активной фазе строительство ряда других объектов. Отмечены и широкие возможности для развития сетей водоснабжения и создания новых очистных сооружений на принципах государственного-частного партнерства. Кроме того, Шавкат Мирзиёев принял глав компаний AMEA Power, М42 и IFFCO Group. Первая из них — быстрорастущая компания в сфере возобновляемой энергетики. Имеет портфель проектов общей мощностью более 6 гигаватт в 20 странах. Вторая — одна из ведущих компаний в сфере медицинских услуг с использованием инновационных технологий. Третья управляет более 100 брендами в продовольственной сфере. Говорили о продвижении совместных проектов и наращивании инновационного сотрудничества в сфере энергетики, инноваций, здравоохранения и пищевой промышленности. Глава Узбекистана отметил динамичное развитие партнерства с компанией AMEA Power. Кроме того, глава республики выразил заинтересованность в укреплении взаимовыгодного партнерства с компанией М42 в области геномики, с IFFCO Group — в производстве ингредиентов для пищевой промышленности и бытовой химии. Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находится в этой стране с официальным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20250114/kakie-initsiativy-vydvinul-shavkat-mirziyoev-na-sammite-v-abu-dabi-47555339.html

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