https://uz.sputniknews.ru/20250115/mirziyoyev-oae-dokumenty-podpisaniye-47566431.html

Какие документы подписали по итогам переговоров между президентами Узбекистана и ОАЭ

Какие документы подписали по итогам переговоров между президентами Узбекистана и ОАЭ

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находится в этой стране с официальным визитом

2025-01-15T18:00+0500

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2025-01-15T18:00+0500

официальный визит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

оаэ

переговоры

подписание документов

политика

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. По итогам переговоров между Президентами Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов в городе Абу-Даби подписан ряд документов, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В их числе:Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находится в этой стране с официальным визитом.Помимо переговоров на высшем уровне глава Узбекистана провел двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ и выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" с рядом инициатив.

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