Какие документы подписали по итогам переговоров между президентами Узбекистана и ОАЭ
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписана Декларация об установлении стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. По итогам переговоров между Президентами Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов в городе Абу-Даби подписан ряд документов, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписана Декларация об установлении стратегического партнерства
Подписана Декларация об установлении стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
В их числе:
Декларация об установлении стратегического партнерства;
межправительственное Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;
межправительственное Соглашение о финансово-техническом сотрудничестве;
Соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;
межведомственные соглашения об инвестиционном сотрудничестве, взаимодействии в сфере промышленности и передовых технологий, юстиции, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, в области полезных ископаемых;
Протокол о сотрудничестве в области культуры, Соглашение о сотрудничестве между дипломатическими академиями и другие.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПодписана Декларация об установлении стратегического партнерства
Подписана Декларация об установлении стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находится в этой стране с официальным визитом.
Помимо переговоров на высшем уровне глава Узбекистана провел двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ и выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" с рядом инициатив.