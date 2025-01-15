https://uz.sputniknews.ru/20250115/mirziyoyev-prezident-oae-peregovory-47564576.html

О чем договорились лидеры Узбекистана и ОАЭ в Абу-Даби

О чем договорились лидеры Узбекистана и ОАЭ в Абу-Даби

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находится в этой стране с официальным визитом

2025-01-15T15:45+0500

2025-01-15T15:45+0500

2025-01-15T16:24+0500

политика

экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

оаэ

переговоры

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад Аль Нахайян провели переговоры в узком составе и с участием членов официальных делегаций, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Встреча прошла в резиденции "Каср аш-Шати" в Абу-Даби (ОАЭ).В фокусе внимания находились вопросы углубления узбекско-эмиратских отношений дружбы и многопланового сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, культурно-гуманитарной и других приоритетных сферах.Как отмечалось, народы Узбекистана и Эмиратов прочно связывают глубокие исторические корни, общие ценности и традиции, священная религия ислам.В свою очередь визит главы РУз в ОАЭ открывает новую страницу в истории двусторонних отношений, которые выходят на уровень стратегического партнерства.Лидеры двух стран определили 6 ключевых направлений новой модели экономического сотрудничества в таких сферах, как искусственный интеллект, цифровизация, "зеленая" энергетика, градостроительство и инфраструктура, туризм, частный бизнес.По каждому из них договорились создать отдельные рабочие группы.Кроме того, выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между деловыми кругами двух стран и расширении инвестиционной деятельности эмиратских компаний в Узбекистане.Отдельное внимание уделили вопросам расширения культурно-гуманитарного обмена.Шавкат Мирзиёев предложил запустить совместную программу подготовки высококвалифицированных кадров и проведения научных исследований в сфере искусственного интеллекта в сотрудничестве с Университетом имени Мухаммада бин Заида (ОАЭ).В ходе переговоров обсудили и подготовку к предстоящим мероприятиям на высшем уровне, в том числе второму саммиту диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в этом году в Самарканде.Лидеры Узбекистана и ОАЭ также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной политики.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находится в этой стране с официальным визитом.

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