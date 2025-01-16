https://uz.sputniknews.ru/20250116/aeroport-fergana-svetosignalnoye-oborudovaniye-ustanovka-47580495.html

В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование

В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование

Sputnik Узбекистан

Проект реализовали совместно с Минобороны Узбекистана. Новая система позволит обеспечить точный заход на посадку в сложных метеорологических условиях

2025-01-16T14:33+0500

2025-01-16T14:33+0500

2025-01-16T14:33+0500

ферганская область

uzbekistan airports

министерство обороны узбекистана

технологии

оборудование

проект

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Поскольку аэродром в данном аэропорту используют совместно с министерством обороны РУз, было принято обоюдное решение об установке оборудования современного типа. На сегодняшний день завершены все пусконаладочные работы нового оборудования по типу САТ-1 (ИКАО) и произведена летная проверка. Как отмечается, до этого времени на аэродроме было установлено светосигнальное оборудование типа ОМИ "Луч-4у" 1984 года выпуска, которое по своему техническому и моральному состоянию устарело, выработало более трех сроков эксплуатации и не соответствовало требованиям Авиационных правил Узбекистана и ИКАО. Новая же система светосигнального оборудования позволит обеспечить точный заход на посадку по первой категории ИКАО CAT-I с обоих курсов в дневное и ночное время в сложных метеорологических условиях с дальностью видимости на ВПП, пояснили в пресс-службе компании.

ферганская область

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