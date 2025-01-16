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https://uz.sputniknews.ru/20250116/aeroport-fergana-svetosignalnoye-oborudovaniye-ustanovka-47580495.html
В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование
В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование
Sputnik Узбекистан
Проект реализовали совместно с Минобороны Узбекистана. Новая система позволит обеспечить точный заход на посадку в сложных метеорологических условиях
2025-01-16T14:33+0500
2025-01-16T14:33+0500
ферганская область
uzbekistan airports
министерство обороны узбекистана
технологии
оборудование
проект
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Поскольку аэродром в данном аэропорту используют совместно с министерством обороны РУз, было принято обоюдное решение об установке оборудования современного типа. На сегодняшний день завершены все пусконаладочные работы нового оборудования по типу САТ-1 (ИКАО) и произведена летная проверка. Как отмечается, до этого времени на аэродроме было установлено светосигнальное оборудование типа ОМИ "Луч-4у" 1984 года выпуска, которое по своему техническому и моральному состоянию устарело, выработало более трех сроков эксплуатации и не соответствовало требованиям Авиационных правил Узбекистана и ИКАО. Новая же система светосигнального оборудования позволит обеспечить точный заход на посадку по первой категории ИКАО CAT-I с обоих курсов в дневное и ночное время в сложных метеорологических условиях с дальностью видимости на ВПП, пояснили в пресс-службе компании.
ферганская область
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узбекистан аэропорт оборудование
узбекистан аэропорт оборудование

В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование

14:33 16.01.2025
© Сайт авиакомпании Uzbekistan AirwaysАэропорт города Ферганы
Аэропорт города Ферганы - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
© Сайт авиакомпании Uzbekistan Airways
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Проект реализовали совместно с Минобороны Узбекистана. Новая система позволит обеспечить точный заход на посадку в сложных метеорологических условиях.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В аэропорту Ферганы установили новое светосигнальное оборудование, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства
В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Поскольку аэродром в данном аэропорту используют совместно с министерством обороны РУз, было принято обоюдное решение об установке оборудования современного типа.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства
В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
"Uzbekistan Airports совместно с Министерством обороны Республики Узбекистан реализовали проект по установке нового светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта "Фергана", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства
В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
В аэропорту Ферганы установили новые осветительные и сигнальные устройства
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
На сегодняшний день завершены все пусконаладочные работы нового оборудования по типу САТ-1 (ИКАО) и произведена летная проверка.
Как отмечается, до этого времени на аэродроме было установлено светосигнальное оборудование типа ОМИ "Луч-4у" 1984 года выпуска, которое по своему техническому и моральному состоянию устарело, выработало более трех сроков эксплуатации и не соответствовало требованиям Авиационных правил Узбекистана и ИКАО.
"Заход на посадку осуществлялся только с одного посадочного курса, а уровень освещенности огней был ниже удовлетворительного. Постоянно поступали замечания от экипажей воздушных судов", — рассказал начальник отдела аэродромно-технического обеспечения полетов Uzbekistan Airports Бахтиёр Рахматуллаев.
Новая же система светосигнального оборудования позволит обеспечить точный заход на посадку по первой категории ИКАО CAT-I с обоих курсов в дневное и ночное время в сложных метеорологических условиях с дальностью видимости на ВПП, пояснили в пресс-службе компании.
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