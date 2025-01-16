https://uz.sputniknews.ru/20250116/chto-provotsiruet-migren-47575002.html
Врач: Что провоцирует мигрень
Врач: Что провоцирует мигрень
Sputnik Узбекистан
Специалист также рассказала, как себе помочь, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя
2025-01-16T22:05+0500
2025-01-16T22:05+0500
2025-01-16T22:05+0500
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У мигрени могут разные причины, но есть триггеры, которые усиливают болезненное состояние, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, невролог-реабилитолог Марина Аникина.По ее словам, головная боль может быть следствием физических, умственных или эмоциональных перегрузок организма.Также она предупредила, что провоцировать мигрень могут определенные продукты и голод.Еще один из факторов — холодная погода.Хорошей профилактикой мигрени, по ее мнению, являются регулярные физические нагрузки.Также она рассказала, как себе помочь, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя.В заключение Аникина предупредила об опасности горячего душа при мигрени. По ее словам, это убийственно для организма. У пациентов с мигренью втрое выше риск инсульта, потому что идет воспаление, расширены сосуды, а тут еще и дополнительное тепло. Все это во много раз увеличивает риск тромбообразования.
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врач мигрень помощь
Врач: Что провоцирует мигрень
Специалист также рассказала, как себе помочь, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя.
У мигрени могут разные причины, но есть триггеры, которые усиливают болезненное состояние, рассказала
радио Sputnik кандидат медицинских наук, невролог-реабилитолог Марина Аникина.
По ее словам, головная боль может быть следствием физических, умственных или эмоциональных перегрузок организма.
"Мигрень, как любой приступ хронической боли, — это сигнал организма, что сейчас ты делаешь что-то, что ему противоестественно, иногда на уровне физическом — сильная загрузка, иногда на уровне эмоциональном. Эта загрузка тебя просто обнуляет в плане энергии. Нервная система потихонечку дает тебе сигнал, сначала ощущением несвежей головы, потом ощущением какого-то дискомфорта и дальше разгоняется. То есть, где-то на предыдущих этапах ты не услышал предупреждение, что пора снизить нагрузку и отдохнуть", — пояснила Аникина.
Также она предупредила, что провоцировать мигрень могут определенные продукты и голод.
"Продукты брожения: молодые сыры, молодое вино, шампанское с пузырьками, пиво, квас, кефир могут вызывать болезненные ощущения. Кроме того, таким же триггером может являться сильно перченная, копченая или соленая пища. Провоцировать боль может и переизбыток кофе. Мигрень бывает часто связана с голодом. Когда мы не поели, а мозг сильно работает, организм говорит: "Слушай, ты от меня требуешь очень много энергии на решение каких-то проблем и при этом не кормишь меня. Давай-ка, я сигнал дам, что так делать не надо, энергию мне взять неоткуда". Поэтому голодание в целом — это вредно", — предостерегла специалист.
Еще один из факторов — холодная погода.
"Часто на холод начинает болеть голова, потому что идет спазм сосудов. Поэтому тонус сосудов очень важен. В целом профилактика мигрени направлена как раз на регуляцию тонуса сосудов", — подчеркнула эксперт.
Хорошей профилактикой мигрени, по ее мнению, являются регулярные физические нагрузки.
"Нагрузки тренируют и адаптируют сосудистую стенку. А когда появляется эмоциональная перегрузка, когда начинают вырабатываться гормоны стресса, идет изменение тонуса сосудов. Но если человек тренированный, он быстрее подстраивается. И это не дает таких реакций, как пик головной боли", — объяснила Аникина.
Также она рассказала, как себе помочь, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя.
"Когда приступ уже случился, нужно отвлечься и успокоиться. Не смотреть в телефон, потому что мелькание экрана возбуждает мозг, которому сейчас абсолютно не до этого. Некоторым помогает расслабиться классическая музыка, очень-очень тихо, фоном. Традиционным безопасным методом является использование эфирных масел — можно капнуть на переносицу, потереть виски какой-нибудь лавандой или геранью", — перечислила невролог.
В заключение Аникина предупредила об опасности горячего душа при мигрени. По ее словам, это убийственно для организма. У пациентов с мигренью втрое выше риск инсульта, потому что идет воспаление, расширены сосуды, а тут еще и дополнительное тепло. Все это во много раз увеличивает риск тромбообразования.