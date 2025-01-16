https://uz.sputniknews.ru/20250116/chto-provotsiruet-migren-47575002.html

Врач: Что провоцирует мигрень

Врач: Что провоцирует мигрень

Sputnik Узбекистан

Специалист также рассказала, как себе помочь, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя

2025-01-16T22:05+0500

2025-01-16T22:05+0500

2025-01-16T22:05+0500

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мнение эксперта

здоровье

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У мигрени могут разные причины, но есть триггеры, которые усиливают болезненное состояние, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, невролог-реабилитолог Марина Аникина.По ее словам, головная боль может быть следствием физических, умственных или эмоциональных перегрузок организма.Также она предупредила, что провоцировать мигрень могут определенные продукты и голод.Еще один из факторов — холодная погода.Хорошей профилактикой мигрени, по ее мнению, являются регулярные физические нагрузки.Также она рассказала, как себе помочь, если мигрень все же настигла, а чего ни в коем случае делать нельзя.В заключение Аникина предупредила об опасности горячего душа при мигрени. По ее словам, это убийственно для организма. У пациентов с мигренью втрое выше риск инсульта, потому что идет воспаление, расширены сосуды, а тут еще и дополнительное тепло. Все это во много раз увеличивает риск тромбообразования.

https://uz.sputniknews.ru/20250113/ortoped-gipodinamiya-opasnost-47529558.html

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