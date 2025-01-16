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https://uz.sputniknews.ru/20250116/mirziyoyev-oae-vstrechi-47573348.html
Мирзиёев встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ — что обсудили
Мирзиёев встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13-16 января находился в этой стране с официальным визитом
2025-01-16T09:50+0500
2025-01-16T10:13+0500
политика
узбекистан
оаэ
официальный визит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
переговоры
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Стороны высоко оценили результаты состоявшихся ранее переговоров на высшем уровне, по итогам которых узбекско-эмиратские отношения были выведены на уровень стратегического партнерства. Также они с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворное взаимодействие в сферах повышения эффективности госуправления и подготовки управленческих кадров. Одна из достигнутых договоренностей касалась разработки и реализации новых проектов в области высоких технологий, цифровизации, развития инфраструктуры и других перспективных направлениях. Глава РУз выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с эмиратскими партнерами в области искусственного интеллекта в Узбекистане. Стороны договорились продолжить активный диалог и наращивать сотрудничество по всем направлениям практического взаимодействия.Также глава Узбекистана встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Аль Нахайяном.Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находился в этой стране с официальным визитом.За это время он провел плодотворные переговоры с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном и встречался с руководителями ведущих госорганизаций, компаний и банков этой страны.По итогам переговоров принят солидный пакет двусторонних документов, в числе которых Декларация об установлении стратегического партнерства.Глава республики также принял участие в церемониях открытия Международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития, выступил с рядом важных инициатив на пленарной сессии саммита.По завершении мероприятий визита Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.
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мирзиёев официальный визит оаэ встречи
мирзиёев официальный визит оаэ встречи

Мирзиёев встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ — что обсудили

09:50 16.01.2025 (обновлено: 10:13 16.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ
Президент Узбекистана провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находился в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ
Президент Узбекистана провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
Президент Узбекистана провел встречу с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны высоко оценили результаты состоявшихся ранее переговоров на высшем уровне, по итогам которых узбекско-эмиратские отношения были выведены на уровень стратегического партнерства.
Также они с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворное взаимодействие в сферах повышения эффективности госуправления и подготовки управленческих кадров.
Одна из достигнутых договоренностей касалась разработки и реализации новых проектов в области высоких технологий, цифровизации, развития инфраструктуры и других перспективных направлениях.
Глава РУз выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с эмиратскими партнерами в области искусственного интеллекта в Узбекистане.
"Особое внимание уделено внедрению передовых решений Дубая в сферу градостроительства, в том числе в рамках создания современной инфраструктуры в Новом Ташкенте", — говорится в сообщении.
Стороны договорились продолжить активный диалог и наращивать сотрудничество по всем направлениям практического взаимодействия.
Также глава Узбекистана встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Аль Нахайяном.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с Вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Аль Нахайяном.
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Аль Нахайяном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2025
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Аль Нахайяном.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций.
"Отмечена важность продвижения проектов кооперации по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, энергетики, горнодобывающей промышленности, градостроительства, цифровизации и других. В качестве перспективного направления обозначена реализация совместных проектов и программ в области искусственного интеллекта, в том числе по подготовке профильных специалистов", — говорится в сообщении.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находился в этой стране с официальным визитом.
За это время он провел плодотворные переговоры с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном и встречался с руководителями ведущих госорганизаций, компаний и банков этой страны.
По итогам переговоров принят солидный пакет двусторонних документов, в числе которых Декларация об установлении стратегического партнерства.
Глава республики также принял участие в церемониях открытия Международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития, выступил с рядом важных инициатив на пленарной сессии саммита.
По завершении мероприятий визита Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.
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