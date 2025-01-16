https://uz.sputniknews.ru/20250116/mirziyoyev-oae-vstrechi-47573348.html

Мирзиёев встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ — что обсудили

Мирзиёев встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13-16 января находился в этой стране с официальным визитом

2025-01-16T09:50+0500

2025-01-16T09:50+0500

2025-01-16T10:13+0500

политика

узбекистан

оаэ

официальный визит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

переговоры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/10/47571051_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba3f472ec03229e2b398fc0ac9971ebb.jpg

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Стороны высоко оценили результаты состоявшихся ранее переговоров на высшем уровне, по итогам которых узбекско-эмиратские отношения были выведены на уровень стратегического партнерства. Также они с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворное взаимодействие в сферах повышения эффективности госуправления и подготовки управленческих кадров. Одна из достигнутых договоренностей касалась разработки и реализации новых проектов в области высоких технологий, цифровизации, развития инфраструктуры и других перспективных направлениях. Глава РУз выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с эмиратскими партнерами в области искусственного интеллекта в Узбекистане. Стороны договорились продолжить активный диалог и наращивать сотрудничество по всем направлениям практического взаимодействия.Также глава Узбекистана встретился с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Аль Нахайяном.Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций. Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 – 16 января находился в этой стране с официальным визитом.За это время он провел плодотворные переговоры с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном и встречался с руководителями ведущих госорганизаций, компаний и банков этой страны.По итогам переговоров принят солидный пакет двусторонних документов, в числе которых Декларация об установлении стратегического партнерства.Глава республики также принял участие в церемониях открытия Международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития, выступил с рядом важных инициатив на пленарной сессии саммита.По завершении мероприятий визита Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.

узбекистан

оаэ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев официальный визит оаэ встречи