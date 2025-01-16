https://uz.sputniknews.ru/20250116/samarkand-ekologicheskiy-plan-utverjdeniye-47574548.html
Утвержден экологический мастер-план Самарканда — какие изменения ждут город
Утвержден экологический мастер-план Самарканда — какие изменения ждут город
Sputnik Узбекистан
Стратегический план призван улучшить экологическое управление, создать комфортную городскую среду и укрепить устойчивость региона к изменениям климата
2025-01-16T11:00+0500
2025-01-16T11:00+0500
2025-01-16T11:00+0500
узбекистан
самарканд
экология
план
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38936025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f10d9444f3c4e91f07bede599745138.jpg
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Самарканде принят экологический мастер-план, направленный на устойчивое развитие города. Решение о его утверждении принял Самаркандский областной Кенгаш народных депутатов, сообщает пресс-служба Минэкологии. Документ разработали Минэкологии, Национальный центр по изменению климата и самаркандский хокимият. Важным этапом разработки стало участие общественности. Доля зеленых насаждений в Самарканде составляет 21,4% на каждые 100 000 жителей. Мастер-план предусматривает создание новых парков, общественных садов и реализацию проектов по посадке засухоустойчивых деревьев. Для улучшения качества воздуха планируется модернизация общественного транспорта, внедрение экологически чистых технологий и обновление промышленных объектов. Ежегодно в городе образуется 219 000 тонн отходов, однако перерабатывается менее 1% от общего объема. Кроме того, потери воды в системе водоснабжения города составляют 24%. Для их сокращения планируется модернизация инфраструктуры, улучшение систем очистки воды и внедрение технологий повторного использования. Утверждение Экологического мастер-плана является важным шагом к созданию экологически устойчивого города, отметили в пресс-службе, напомнив, что в сентябре 2024-го аналогичный мастер-план утвердили в Бухаре решением областного Кенгаша народных депутатов.
https://uz.sputniknews.ru/20250107/uzbekistan-aktsiya-musor-sbor-47470172.html
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38936025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b518da4c81143ff72d659dcab3a4a40.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарканд экология план
Утвержден экологический мастер-план Самарканда — какие изменения ждут город
Стратегический план призван улучшить экологическое управление, создать комфортную городскую среду и укрепить устойчивость региона к изменениям климата.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
В Самарканде принят экологический мастер-план, направленный на устойчивое развитие города. Решение о его утверждении принял Самаркандский областной Кенгаш народных депутатов, сообщает
пресс-служба Минэкологии.
"Этот стратегический план призван улучшить экологическое управление, создать комфортную городскую среду и укрепить устойчивость региона к изменениям климата", — говорится в сообщении.
Документ разработали Минэкологии, Национальный центр по изменению климата и самаркандский хокимият.
Важным этапом разработки стало участие общественности.
"Результаты опроса показали, что 60% жителей Самарканда обеспокоены состоянием окружающей среды, среди них 37% назвали основной проблемой загрязнение воздуха, 13% — нехватку воды, а 8% — управление отходами. Наиболее приоритетными мерами горожане считают увеличение зеленых зон (23%) и улучшение управления отходами (22%)", — говорится в сообщении.
Доля зеленых насаждений в Самарканде составляет 21,4% на каждые 100 000 жителей. Мастер-план предусматривает создание новых парков, общественных садов и реализацию проектов по посадке засухоустойчивых деревьев.
Для улучшения качества воздуха планируется модернизация общественного транспорта, внедрение экологически чистых технологий и обновление промышленных объектов.
Ежегодно в городе образуется 219 000 тонн отходов, однако перерабатывается менее 1% от общего объема.
"В рамках мастер-плана будет создан новый экологический полигон и внедрена система раздельного сбора отходов", — говорится в сообщении.
Кроме того, потери воды в системе водоснабжения города составляют 24%. Для их сокращения планируется модернизация инфраструктуры, улучшение систем очистки воды и внедрение технологий повторного использования.
Утверждение Экологического мастер-плана является важным шагом к созданию экологически устойчивого города, отметили в пресс-службе, напомнив, что в сентябре 2024-го аналогичный мастер-план утвердили в Бухаре решением областного Кенгаша народных депутатов.