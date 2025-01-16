https://uz.sputniknews.ru/20250116/samarkand-ekologicheskiy-plan-utverjdeniye-47574548.html

Утвержден экологический мастер-план Самарканда — какие изменения ждут город

Утвержден экологический мастер-план Самарканда — какие изменения ждут город

Sputnik Узбекистан

Стратегический план призван улучшить экологическое управление, создать комфортную городскую среду и укрепить устойчивость региона к изменениям климата

2025-01-16T11:00+0500

2025-01-16T11:00+0500

2025-01-16T11:00+0500

узбекистан

самарканд

экология

план

общество

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Самарканде принят экологический мастер-план, направленный на устойчивое развитие города. Решение о его утверждении принял Самаркандский областной Кенгаш народных депутатов, сообщает пресс-служба Минэкологии. Документ разработали Минэкологии, Национальный центр по изменению климата и самаркандский хокимият. Важным этапом разработки стало участие общественности. Доля зеленых насаждений в Самарканде составляет 21,4% на каждые 100 000 жителей. Мастер-план предусматривает создание новых парков, общественных садов и реализацию проектов по посадке засухоустойчивых деревьев. Для улучшения качества воздуха планируется модернизация общественного транспорта, внедрение экологически чистых технологий и обновление промышленных объектов. Ежегодно в городе образуется 219 000 тонн отходов, однако перерабатывается менее 1% от общего объема. Кроме того, потери воды в системе водоснабжения города составляют 24%. Для их сокращения планируется модернизация инфраструктуры, улучшение систем очистки воды и внедрение технологий повторного использования. Утверждение Экологического мастер-плана является важным шагом к созданию экологически устойчивого города, отметили в пресс-службе, напомнив, что в сентябре 2024-го аналогичный мастер-план утвердили в Бухаре решением областного Кенгаша народных депутатов.

https://uz.sputniknews.ru/20250107/uzbekistan-aktsiya-musor-sbor-47470172.html

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