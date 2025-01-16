https://uz.sputniknews.ru/20250116/uzbekistan-sez-eksport-47583540.html

В Узбекистане появятся свободные экономические зоны, ориентированные только на экспорт

В Узбекистане появятся свободные экономические зоны, ориентированные только на экспорт

Sputnik Узбекистан

Глава республики на видеоселекторном совещании поручил руководителям экономического комплекса пересмотреть существующую систему свободных экономических зон и представить предложения по их экспортной специализации

2025-01-16T18:35+0500

2025-01-16T18:35+0500

2025-01-16T18:35+0500

узбекистан

сэз

экспорт

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Узбекистане появятся свободные экономические зоны, ориентированные только на экспорт. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном привлечению инвестиций и увеличению экспорта, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Согласно озвученным данным, в прошлом году 589 предприятий, действующих в 22 свободных экономических зонах республики, произвели продукцию на сумму 42 трлн сумов.При этом лишь 16% этих товаров являются высокотехнологичными. На внешние рынки было продано только 18% продукции, а 372 предприятия вообще не осуществляли экспортные поставки.Участники СЭЗ получают льготы в зависимости от суммы вложенных ими инвестиций. Однако практика показывает, что это не способствует снижению издержек производства или увеличению экспорта.Поэтому принято решение о создании в Узбекистане свободных экономических зон, которые будут работать исключительно на экспорт. В них будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью под известными международными брендами, пользующуюся спросом на зарубежных рынках.Первая такая зона появится в Намангане и будет специализироваться на текстиле.Глава республики поручил руководителям экономического комплекса пересмотреть существующую систему свободных экономических зон и представить предложения по их экспортной специализации.

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