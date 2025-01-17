https://uz.sputniknews.ru/20250117/eksport-investitsii-prezident-opredelil-osnovnye-zadachi-na-2025-god-47584493.html

Экспорт и инвестиции: президент определил основные задачи на 2025 год

Экспорт и инвестиции: президент определил основные задачи на 2025 год

Sputnik Узбекистан

Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению результатов проделанной работы по широкому привлечению инвестиций и увеличению объемов экспорта, а также определению основных задач на перспективу.

2025-01-17T09:58+0500

2025-01-17T09:58+0500

2025-01-17T10:41+0500

шавкат мирзиёев

экспорт

инвестиции

узбекистан

видеоселекторное совещание

сэз

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. На совещании с участием президента Узбекистана были рассмотрены итоги работы, проделанной в 2024 году, по привлечению инвестиций и увеличению объемов экспорта. Также были определены основные задачи на перспективу, сообщает пресс-служба главы государства.В результате проводимой в стране политики открытости и активного привлечения капитала экономика продолжает стабильно расти. В частности, в 2024 году ВВП увеличился на 6,5%, достигнув $115 млрд. Объем иностранных инвестиций вырос в 1,6 раза и составил около $35 млрд. Введены в строй 242 крупных и средних проекта общей стоимостью $10 млрд. Экспорт впервые достиг отметки в $27 млрд.В прошедшем году объемы инвестиций в горнодобывающей, нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной отраслях увеличились вдвое. В 50 районах объем привлеченных инвестиций превысил $100 млн.На совещании определены основные задачи по инвестициям и экспорту на текущий год.Прежде всего вопрос был рассмотрен в разрезе регионов. Для 27 районов запланирован объем инвестиций более $200 млн. Однако в 10 районах план не дотягивает даже до $40 млн. Ответственным лицам поручено сформировать в этих районах новые проекты и увеличить объем инвестиций.Президент подчеркнул важность эффективного расходования средств. Например, за последние семь лет за счет инвестиций в размере $120 млрд было запущено свыше 6 тысяч предприятий. Анализ показывает, что на каждые $1 тысячу инвестиций ежегодно создается в среднем $530 добавленной стоимости. В горнодобывающей промышленности этот показатель достигает $700.Однако в нефтегазовой, металлургической отраслях и сфере производства строительных материалов рентабельность инвестиций относительно низкая. Та же ситуация наблюдается в Сырдарьинской, Бухарской областях и Республике Каракалпакстан.На 92 новых предприятиях оборудование не задействовано, из-за чего задерживается возврат кредитов. Оборудование, которое ввезли 105 предпринимателей, до сих пор находится на таможенных складах.Президент подчеркнул, что повышение эффективности инвестиций должно стать основной задачей руководителей регионов и отраслей.Даны указания по проведению ярмарок с участием предпринимателей для освоения новых видов продукции и увеличению доли местных товаров в крупных инвестиционных проектах.Ведущие предприятия в нашей стране начали самостоятельно привлекать иностранное финансирование. Для поддержки этого процесса, согласно указу президента, при Торгово-промышленной палате создан Центр содействия предпринимателям в выходе на внешние финансовые рынки. Подчеркнуто, что теперь нужно активнее использовать этот механизм для обучения и поддержки предпринимателей в вопросах привлечения средств из-за рубежа.В этом году намечено реализовать проекты на $5 млрд 200 млн за счет ресурсов международных финансовых институтов. Для своевременного выполнения этих работ будет создан чрезвычайный штаб под руководством премьер-министра.С Европейским банком реконструкции и развития согласованы проекты на $1 млрд 100 млн, с Исламским банком развития — на $1 млрд. Ответственным лицам дано поручение расширить сотрудничество с этими банками на основе проектов без госгарантий, а также оказывать предпринимателям необходимую поддержку в вопросах привлечения финансирования.Было отмечено, что один из важнейших показателей эффективности инвестиций — экспорт. Предприятия в свободных экономических зонах получают льготы. Это должно было способствовать снижению себестоимости и выходу на внешние рынки.Еще один новый подход — передача 12 технопарков в управление иностранным компаниям, осуществленная в 2024 году. Пока там размещено 27 проектов общей стоимостью $2,5 млрд. Предложено расширить этот опыт и создать еще несколько технопарков с участием зарубежных компаний.В этом году планируется довести экспорт до более чем $30 млрд. Например, в таких сферах, как текстильная и электротехническая промышленность, где есть собственная сырьевая база, есть возможности увеличить экспорт в 2-3 раза.В связи с этим будут приняты меры для развития этих двух ведущих отраслей и всесторонней поддержки предприятий-экспортеров.В частности, для обеспечения экспортеров оборотными средствами будет создана отдельная факторинговая организация, ей будет выделено $100 млн. Будет возмещаться до 20 тысяч долларов затрат предприятий на приведение производства в соответствие с международными сертификационными требованиями. Лабораторное оборудование для центров развития и исследований (R&D) освободят от уплаты таможенных пошлин. На продвижение местной продукции через международные маркетплейсы будет направлено $2 млн.Ответственным лицам поручено провести анализ возможностей на внешних рынках и разработать трехлетнюю экспортную стратегию.В производство и переработку хлопка также будут внедрены дополнительные рыночные механизмы. Начиная с этого года кластеры будут выставлять свои потребности и ценовые предложения по хлопку на бирже, а фермеры — выбирать наиболее выгодные условия и заключать фьючерсные контракты. Фермеры, не использующие льготные кредиты и самостоятельно выращивающие хлопок, получат субсидию в размере 10% от биржевой цены продаваемого ими хлопка. Те, кто вернет льготные кредиты до 31 декабря, смогут получить обратно 4% от суммы кредита.Кроме того, владельцы приусадебных участков, занимающиеся выращиванием сельхозпродукции, могут становиться клиентами банков.В завершение совещания глава государства еще раз подчеркнул высокую конкуренцию в мире за инвестиции и рынки, потребовал от ответственных лиц укреплять деловую активность и добиваться конкретных результатов.Премьер-министру поручено утвердить поквартальный план по обеспечению поступления $42 млрд иностранных инвестиций в этом году и обеспечить его исполнение.

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экспорт инвестиции президент видеоселекторное совещание