https://uz.sputniknews.ru/20250117/rossiyskie-voennye-osvobodili-v-kurskoy-oblasti-chetyre-naselennyx-punkta-47598658.html

За две недели российские военные освободили в Курской области четыре населенных пункта

За две недели российские военные освободили в Курской области четыре населенных пункта

Sputnik Узбекистан

ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков.

2025-01-17T18:15+0500

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Подразделения российских войск за две недели января освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщило Минобороны РФ.В министерстве отметили, что при их освобождении отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.Кроме того, по данным ведомства, ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков.

https://uz.sputniknews.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-kuraxovo-47501993.html

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