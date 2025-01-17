https://uz.sputniknews.ru/20250117/rossiyskie-voennye-osvobodili-v-kurskoy-oblasti-chetyre-naselennyx-punkta-47598658.html
За две недели российские военные освободили в Курской области четыре населенных пункта
За две недели российские военные освободили в Курской области четыре населенных пункта
Sputnik Узбекистан
ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков.
2025-01-17T18:15+0500
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Подразделения российских войск за две недели января освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщило Минобороны РФ.В министерстве отметили, что при их освобождении отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.Кроме того, по данным ведомства, ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков.
https://uz.sputniknews.ru/20250110/svo-vs-rossii-vyshli-na-operativnyy-prostor-kuraxovo-47501993.html
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курская область всу сво населенные пункты россия украина
курская область всу сво населенные пункты россия украина
За две недели российские военные освободили в Курской области четыре населенных пункта
18:15 17.01.2025 (обновлено: 18:16 17.01.2025)
ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Подразделения российских войск за две недели января освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены четыре населенных пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что при их освобождении отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.
Кроме того, по данным ведомства, ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков.
"Потери ВСУ на курском направлении в январе 2025 года составили более 5,6 тысяч человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей", – говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.