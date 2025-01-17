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https://uz.sputniknews.ru/20250117/uzbekistan-ne-planiruet-zapuskat-kosmonavtov-na-orbitu-v-etom-godu-47599424.html
Узбекистан не планирует запускать космонавтов на орбиту в этом году
Узбекистан не планирует запускать космонавтов на орбиту в этом году
Sputnik Узбекистан
У страны для этого есть все возможности, однако сначала нужно собрать объем научно-исследовательских работ, которые предстоит выполнять отечественному космонавту.
2025-01-17T19:40+0500
2025-01-17T19:40+0500
узбекистан
космос
спутник
сельское хозяйство
космонавты
пресс-конференция
орбита
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ТАШКЕНТ, 17 января — Sputnik. Узбекистан не ставит цели конкурировать со странами-лидерами в освоении космоса в таких областях, как ракетостроение или создание спутников.В настоящее время основная деятельность агентства “Узбеккосмос” заключается в анализе и обработке данных, получаемых с уже имеющихся космических группировок на орбите. Также агентство активно работает в сфере международного сотрудничества и подготовки кадров.Об этом в рамках прошедшей в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) пресс-конференции рассказали журналистам сотрудники организации.Государственный космический мониторинг стал одним из важных направлений работы Узбеккосмоса в 2024 году.Космический мониторинг был проведен в сферах сельского и лесного хозяйств. Он продемонстрировал эффективность использования плодородных земель и уровень лесного покрова в восьми областях страны.Был проведен космический мониторинг 35 водохранилищ республики для определения уровня фактического заиливания. Также был налажен мониторинг объемов воды в водохранилищах.Начальник отдела разработки и совершенствования нормативно-правовых документов в космической отрасли Шохрух Насруллаев рассказал о нормативно-правовых актах, направленных на развитие сферы, и присоединении Узбекистана к Договору “О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела”.Был предоставлен отчет о сотрудничестве Узбеккосмоса с международными организациями, такими как Geotwo, Synspective, iSpace, Университетом Kyushu и другими, участии в международных конгрессах, саммитах и выставках.В области космического образования уже начаты крупные проекты, в числе которых “Всемирная неделя космоса” и хакатон “NASA Space Apps Challenge 2024”. Также проводится работа по сотрудничеству в области космических исследований и технологий, инноваций и стартапов с вузами и школами Ташкента.
https://uz.sputniknews.ru/20241220/senat-uzbekistana-odobril-zakon-o-kosmicheskoy-deyatelnosti-tseli-i-zadachi-47220406.html
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узбеккосмос пресс-конференция космонавт орбита спутник
узбеккосмос пресс-конференция космонавт орбита спутник

Узбекистан не планирует запускать космонавтов на орбиту в этом году

19:40 17.01.2025
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник. Архивное фото
Космический спутник. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
© Depositphotos / cookelma
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У страны для этого есть все возможности, однако сначала нужно собрать объем научно-исследовательских работ, которые предстоит выполнять отечественному космонавту.
ТАШКЕНТ, 17 января — Sputnik. Узбекистан не ставит цели конкурировать со странами-лидерами в освоении космоса в таких областях, как ракетостроение или создание спутников.
В настоящее время основная деятельность агентства “Узбеккосмос” заключается в анализе и обработке данных, получаемых с уже имеющихся космических группировок на орбите. Также агентство активно работает в сфере международного сотрудничества и подготовки кадров.
Об этом в рамках прошедшей в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) пресс-конференции рассказали журналистам сотрудники организации.
© Агентство “Узбеккосмос”Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос
Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос
© Агентство “Узбеккосмос”
Государственный космический мониторинг стал одним из важных направлений работы Узбеккосмоса в 2024 году.
“Он позволил выявить более 100 тысяч нарушений. В их числе — самовольные постройки, незаконные карьеры и места добычи, свалки, случаи сжигания стеблей и остатков растений”, — отметил начальник отдела развития аэрокосмической деятельности и развития систем космического мониторинга организации Мухиддин Ибрагимов.
© Агентство “Узбеккосмос”Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос
Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос
© Агентство “Узбеккосмос”
Космический мониторинг был проведен в сферах сельского и лесного хозяйств. Он продемонстрировал эффективность использования плодородных земель и уровень лесного покрова в восьми областях страны.
Был проведен космический мониторинг 35 водохранилищ республики для определения уровня фактического заиливания. Также был налажен мониторинг объемов воды в водохранилищах.
Начальник отдела разработки и совершенствования нормативно-правовых документов в космической отрасли Шохрух Насруллаев рассказал о нормативно-правовых актах, направленных на развитие сферы, и присоединении Узбекистана к Договору “О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела”.
© Агентство "Узбеккосмос"Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос
Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2025
Пресс-конференция по итогам 2024 года Узбеккосмос
© Агентство "Узбеккосмос"
Был предоставлен отчет о сотрудничестве Узбеккосмоса с международными организациями, такими как Geotwo, Synspective, iSpace, Университетом Kyushu и другими, участии в международных конгрессах, саммитах и выставках.
“В данный момент Узбекистан также участвует в разработке совместного с тюркскими странами научного спутника. Запустить его планируют в середине 2026 года”, — отметил Ибрагимов.
В области космического образования уже начаты крупные проекты, в числе которых “Всемирная неделя космоса” и хакатон “NASA Space Apps Challenge 2024”. Также проводится работа по сотрудничеству в области космических исследований и технологий, инноваций и стартапов с вузами и школами Ташкента.
Космос - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2024
В Узбекистане примут закон о космической деятельности: его цели и задачи
20 декабря 2024, 16:16
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