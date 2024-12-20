https://uz.sputniknews.ru/20241220/senat-uzbekistana-odobril-zakon-o-kosmicheskoy-deyatelnosti-tseli-i-zadachi-47220406.html

В Узбекистане примут закон о космической деятельности: его цели и задачи

В Узбекистане примут закон о космической деятельности: его цели и задачи

Sputnik Узбекистан

В Законе предусматриваются основные понятия и принципы космической деятельности, цели ее осуществления, основные направления государственной политики в области космической деятельности.

2024-12-20T16:16+0500

2024-12-20T16:16+0500

2024-12-20T17:09+0500

космос

сенат олий мажлиса узбекистана

парламент

экология

новый закон

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на очередном пленарном заседании одобрил закон "О космической деятельности", регулирующий государственную политику в данной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента страны.В документе предусматриваются основные понятия и принципы космической деятельности, цели ее осуществления, основные направления государственной политики в области космической деятельности.Также законом определяются полномочия Кабмина, Министерства цифровых технологий и подведомственного ему Агентства космических исследований и технологий, а также Министерства обороны в области космической деятельности.Особое внимание уделено исследованию и использованию космического пространства и Земли с помощью космических технологий для достижения целей в научной, социально-экономической, экологической, в области обороны, безопасности и других сферах.Читайте также Узбекистан будет председательствовать в межгоссовете по космосу СНГ в 2024-2025В частности, документ определяет условия финансирования и внедрения в стране дистанционного зондирования Земли, космической системы связи, вопросы использования космических ракетных комплексов (космодромов), передачи в аренду космических объектов, безопасности космической инфраструктуры и деятельности, а также основы международного сотрудничества в данной области.Сенаторы отметили, что принятие закона позволит урегулировать область космической деятельности, определены ответственные органы, их полномочия и обязанности, созданы правовые гарантии осуществления космической деятельности при предотвращении возможных рисков, обеспечении охраны окружающей среды, обороны и безопасности.Вместе с тем закон позволит успешно осуществлять деятельность в области земельных отношений, геологии, сейсмической безопасности, транспорта, сельского, лесного, водного и дорожного хозяйства.Документ направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

https://uz.sputniknews.ru/20241014/uzbekistan-dogovor-kosmos-46110336.html

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