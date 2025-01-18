https://uz.sputniknews.ru/20250118/ekonomika-investitsii-i-turizm-na-forume-v-kitae-predstavili-potentsial-samarkanda-47605322.html
Экономика, инвестиции и туризм: на форуме в Китае представили потенциал Самарканда
Экономика, инвестиции и туризм: на форуме в Китае представили потенциал Самарканда
Sputnik Узбекистан
Китайские компании призвали широко использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Самаркандской области и совместно реализовывать новые инвестиционные проекты.
2025-01-18T13:19+0500
2025-01-18T13:19+0500
2025-01-18T13:35+0500
самарканд
китай
сотрудничество
самарская область
форум
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. В китайском городе Тяньцзинь прошла презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Самаркандской области. Об этом сообщает ИА "Дунё".В рамках визита в Китай делегации Узбекистана во главе с хокимом Самаркандской области Адизом Бабаевым в городе Тяньцзине при поддержке посольства Узбекистана состоялся крупный форум, посвященный торгово-экономическому, инвестиционному и туристическому потенциалу региона.В мероприятии приняли участие более 500 представителей китайских министерств и ведомств, торгово-промышленных ассоциаций, руководителей крупных производственных и туристических компаний, деловых кругов.Участники были ознакомлены с потенциалом Самаркандской области, презентацией торгово-экономических возможностей региона, созданных благоприятных условиях и преимуществах для иностранных инвесторов и туристов.Как сообщается, в ходе форума, китайские компании призвали широко использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Самаркандской области и совместно реализовывать новые инвестиционные проекты. В ходе мероприятия были показаны видеоролики, представители региона подробно ответили на вопросы китайских бизнесменов. Во второй части мероприятия прошли переговоры между представителями бизнеса Узбекистана и Китая в форматах B2B и G2B. Достигнуты договоренности о реализации проектов сотрудничества в различных сферах. Подписан ряд взаимовыгодных документов.Делегация Самаркандской области планирует провести экономические мероприятия, презентации и встречи в ряде провинций и городов Китая.
https://uz.sputniknews.ru/20250117/v-tashkente-proveli-uzbeksko-kitayskiy-biznes-forum-47589203.html
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экономика инвестиции туризм китай самарканд презентация
экономика инвестиции туризм китай самарканд презентация
Экономика, инвестиции и туризм: на форуме в Китае представили потенциал Самарканда
13:19 18.01.2025 (обновлено: 13:35 18.01.2025)
Китайские компании призвали широко использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Самаркандской области и совместно реализовывать новые инвестиционные проекты.
ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. В китайском городе Тяньцзинь прошла презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Самаркандской области. Об этом сообщает ИА "Дунё".
В рамках визита в Китай делегации Узбекистана во главе с хокимом Самаркандской области Адизом Бабаевым в городе Тяньцзине при поддержке посольства Узбекистана состоялся крупный форум, посвященный торгово-экономическому, инвестиционному и туристическому потенциалу региона.
В мероприятии приняли участие более 500 представителей китайских министерств и ведомств, торгово-промышленных ассоциаций, руководителей крупных производственных и туристических компаний, деловых кругов.
Участники были ознакомлены с потенциалом Самаркандской области, презентацией торгово-экономических возможностей региона, созданных благоприятных условиях и преимуществах для иностранных инвесторов и туристов.
Как сообщается, в ходе форума, китайские компании призвали широко использовать возможности, созданные в свободных экономических и индустриальных зонах Самаркандской области и совместно реализовывать новые инвестиционные проекты. В ходе мероприятия были показаны видеоролики, представители региона подробно ответили на вопросы китайских бизнесменов.
Во второй части мероприятия прошли переговоры между представителями бизнеса Узбекистана и Китая в форматах B2B и G2B. Достигнуты договоренности о реализации проектов сотрудничества в различных сферах. Подписан ряд взаимовыгодных документов.
Делегация Самаркандской области планирует провести экономические мероприятия, презентации и встречи в ряде провинций и городов Китая.
"Присутствие более 500 участников на сегодняшнем мероприятии свидетельствует о заинтересованности развития сотрудничества с Узбекистаном. Мероприятие прошло очень успешно, и благодаря сегодняшнему форуму все собравшиеся получили подробную информацию об Узбекистане, в частности, о возможностях бизнеса в Самарканде. Компании, входящие в нашу ассоциацию, инвестируют во многие проекты в Узбекистане. Верю, что деловые и культурные обмены между нашими странами в будущем станут крепче", – отметил президент Тяньцзиньской ассоциации внешней торговли Линь Цзинь.