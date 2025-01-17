https://uz.sputniknews.ru/20250117/v-tashkente-proveli-uzbeksko-kitayskiy-biznes-forum-47589203.html

В Ташкенте провели узбекско-китайский бизнес-форум — подробности

В Ташкенте провели узбекско-китайский бизнес-форум — подробности

Sputnik Узбекистан

По итогам 2024 года объем китайских инвестиций в Узбекистана превысил $10 млрд, а объем товарооборота составил $13,1 млрд. В республике действуют 3 357 предприятий с участием китайского капитала.

2025-01-17T10:52+0500

2025-01-17T10:52+0500

2025-01-17T11:32+0500

узбекистан

китай

бизнес-форум

предприниматели

инвестиции

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/11/47586234_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4adf4d7c5bd3345af181dca23a6e5fa3.jpg

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Ташкенте прошел узбекско-китайский бизнес-форум, организованный совместно с посольством КНР в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз (МИПТ).В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол КНР Юй Цзюнь, руководители профильных ведомств и более 400 представителей бизнеса из Узбекистана и Китая.Как отметили в ведомстве, Китай является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Узбекистана. Форум в свою очередь стал очередным шагом к укреплению связей между бизнес-сообществами, выработке новых проектов, и, в целом, развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.В своих выступлениях спикеры отметили расширяющиеся масштабы узбекско-китайского сотрудничества в последние годы. Так, по итогам 2024 года объем китайских инвестиций в Узбекистан превысил $10 млрд, а объем товарооборота составил $13,1 млрд.Читайте также Узбекистан и Китай хотят развивать межрегиональное сотрудничествоПо информации МИПТ, сегодня в республике действуют 3 357 предприятий с участием китайского капитала. В регионах Узбекистана реализуются проекты в сферах энергетики, легкой промышленности, инфраструктурного развития, производства продуктов питания, проведения геологоразведочных работ и других направлениях с участием китайских компаний.Участников проинформировали о созданных в Узбекистане условиях для ведения бизнеса, защите прав и интересов предпринимателей, а также важных аспектах инвестиционного и промышленного потенциала страны. С узбекской стороны озвучена готовность к всесторонней поддержке предпринимателей в реализации и дальнейшей эксплуатации инвестиционных проектов.В рамках форума были проведены презентации инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, а также организованы встречи в форматах B2B и B2G. Участники получили возможность установить новые деловые контакты, обсудить перспективные проекты и заключить взаимовыгодные соглашения.В завершение форума был организован открытый диалог с предпринимателями, в ходе которого иностранным участникам рассказали об организации и ведении предпринимательской деятельности в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20250106/tashoblast-investproekty-s-uchastiem-kitayskogo-biznesa-47450324.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай узбекистан бизнес-форум ташкент предприниматели компании инвестиции товарооборот