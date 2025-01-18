https://uz.sputniknews.ru/20250118/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-47606536.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Sputnik Узбекистан

Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

2025-01-18T15:38+0500

2025-01-18T15:38+0500

2025-01-18T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР. В зоне действия группировки войск "Восток" ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, по данным военного ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка в ДНР.Также на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка. Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

https://uz.sputniknews.ru/20241231/skolko-naselennyx-punktov-osvobodili-za-god-rossiyskie-boytsy-47401909.html

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