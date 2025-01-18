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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250118/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-47606536.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Sputnik Узбекистан
Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.
2025-01-18T15:38+0500
2025-01-18T15:52+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР. В зоне действия группировки войск "Восток" ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, по данным военного ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка в ДНР.Также на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка. Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
https://uz.sputniknews.ru/20241231/skolko-naselennyx-punktov-osvobodili-za-god-rossiyskie-boytsy-47401909.html
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российские военные населенный пункт днр россия украина сво
российские военные населенный пункт днр россия украина сво

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

15:38 18.01.2025 (обновлено: 15:52 18.01.2025)
© РИА НовостиВоеннослужащий ВС России. Архивное фото
Военнослужащий ВС России. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости
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Потери ВСУ на данном направлении составили до 720 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и девять единиц артиллерийского орудия иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.
ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР. В зоне действия группировки войск "Восток" ВСУ потеряли за сутки до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по данным военного ведомства, подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка в ДНР.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка.
Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.
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