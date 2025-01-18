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https://uz.sputniknews.ru/20250118/spetspredstavitel-prezidenta-posol-pakistana-obsudili-regionalnuyu-bezopasnost-47603594.html
В Ташкенте прошла встреча спецпредставителя президента и посла Пакистана – о чем говорили
В Ташкенте прошла встреча спецпредставителя президента и посла Пакистана – о чем говорили
Sputnik Узбекистан
Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.
2025-01-18T09:55+0500
2025-01-18T10:09+0500
узбекистан
посол
спецпредставитель
ташкент
афганистан
встреча
трансафганская железная дорога
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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Узбекистане Ахмедом Фаруком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.По информации внешнеполитического ведомства, в ходе встречи ее участники обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.Стороны также рассмотрели реализуемые транспортно-коммуникационные проекты в Афганистане, в частности, строительство Трансафганской железной дороги.
https://uz.sputniknews.ru/20250110/tashkent-sotrudnichestvo-uzbekistan-egipet-afganskoe-napravlenie-47498288.html
узбекистан
ташкент
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посол спецпредставитель пакистан узбекистан афганистан железная дорога
посол спецпредставитель пакистан узбекистан афганистан железная дорога

В Ташкенте прошла встреча спецпредставителя президента и посла Пакистана – о чем говорили

09:55 18.01.2025 (обновлено: 10:09 18.01.2025)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
Спецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2025
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.
ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Узбекистане Ахмедом Фаруком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По информации внешнеполитического ведомства, в ходе встречи ее участники обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
Спецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2025
Спецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
© Пресс-служба МИД Узбекистана

"Особое внимание было акцентировано на вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе развития ситуации в Афганистане", – уточнили в МИД.

© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
Спецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2025
Спецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Стороны также рассмотрели реализуемые транспортно-коммуникационные проекты в Афганистане, в частности, строительство Трансафганской железной дороги.
Спецпредставитель Президента Узбекистана по Афганистану встретился с послом Египта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2025
В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Египта в афганском направлении
10 января, 12:48
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