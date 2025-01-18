В Ташкенте прошла встреча спецпредставителя президента и посла Пакистана – о чем говорили
09:55 18.01.2025 (обновлено: 10:09 18.01.2025)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.
ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Узбекистане Ахмедом Фаруком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По информации внешнеполитического ведомства, в ходе встречи ее участники обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
Спецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
"Особое внимание было акцентировано на вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе развития ситуации в Афганистане", – уточнили в МИД.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаСпецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
Спецпредставитель президента Узбекистана встретился с послом Пакистана.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Стороны также рассмотрели реализуемые транспортно-коммуникационные проекты в Афганистане, в частности, строительство Трансафганской железной дороги.