https://uz.sputniknews.ru/20250118/spetspredstavitel-prezidenta-posol-pakistana-obsudili-regionalnuyu-bezopasnost-47603594.html

В Ташкенте прошла встреча спецпредставителя президента и посла Пакистана – о чем говорили

В Ташкенте прошла встреча спецпредставителя президента и посла Пакистана – о чем говорили

Sputnik Узбекистан

Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.

2025-01-18T09:55+0500

2025-01-18T09:55+0500

2025-01-18T10:09+0500

узбекистан

посол

спецпредставитель

ташкент

афганистан

встреча

трансафганская железная дорога

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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Специальный представитель президента республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в Узбекистане Ахмедом Фаруком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.По информации внешнеполитического ведомства, в ходе встречи ее участники обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-пакистанских отношений в афганском направлении.Стороны также рассмотрели реализуемые транспортно-коммуникационные проекты в Афганистане, в частности, строительство Трансафганской железной дороги.

https://uz.sputniknews.ru/20250110/tashkent-sotrudnichestvo-uzbekistan-egipet-afganskoe-napravlenie-47498288.html

узбекистан

ташкент

афганистан

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