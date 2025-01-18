https://uz.sputniknews.ru/20250118/uzbekistan-egipet-realizuyut-sovmestnye-proekty-v-farmotrasli-47604583.html

Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли

Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли

Sputnik Узбекистан

Ежегодно Узбекистан импортирует из Египта 55 видов лекарственных средств на сумму $1 млрд.

2025-01-18T12:07+0500

2025-01-18T12:07+0500

2025-01-18T12:26+0500

фармацевтика

египет

узбекистан

инвестиции

медикаменты

импорт

посольство

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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Дипломаты посольства Узбекистана организовали онлайн-встречу с участием главы ведущей группы фармацевтических компаний Египта "ACDIMA" Ульфат Гураб, руководителей ряда предприятий, входящих в эту группу, а также представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи обсуждались результаты делового визита делегации компании в Узбекистан, состоявшегося в конце прошлого года, достигнутые договоренности и новые проекты сотрудничества.Также рассмотрены вопросы регистрации лекарственных средств и продукции компании в Узбекистане, выхода на фармацевтический рынок страны, а также организационно-правовые аспекты, связанные с началом предпринимательской деятельности.Отмечалось, что в рамках совместного проекта с египетской компанией возможно снижение цен на данные препараты на 30-35%.Для расширения двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов, регистрации продукции компании и обсуждения других вопросов достигнута договоренность о визите с 10 по 15 февраля рабочей группы компании в Узбекистан.

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