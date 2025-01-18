Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли
12:07 18.01.2025 (обновлено: 12:26 18.01.2025)
© Sputnik / Денис Абрамов/
Подписаться
Ежегодно Узбекистан импортирует из Египта 55 видов лекарственных средств на сумму $1 млрд.
ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Дипломаты посольства Узбекистана организовали онлайн-встречу с участием главы ведущей группы фармацевтических компаний Египта "ACDIMA" Ульфат Гураб, руководителей ряда предприятий, входящих в эту группу, а также представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
В ходе встречи обсуждались результаты делового визита делегации компании в Узбекистан, состоявшегося в конце прошлого года, достигнутые договоренности и новые проекты сотрудничества.
© ИА "Дунё"Состоялась онлайн-встреча главы группы фармкомпаний Египта и представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.
Состоялась онлайн-встреча главы группы фармкомпаний Египта и представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.
© ИА "Дунё"
Также рассмотрены вопросы регистрации лекарственных средств и продукции компании в Узбекистане, выхода на фармацевтический рынок страны, а также организационно-правовые аспекты, связанные с началом предпринимательской деятельности.
"Египетская сторона сообщила, что по результатам анализа фармацевтического рынка Узбекистана ежегодно в страну импортируется 55 видов лекарственных средств на сумму 1 млрд. Большинство из этих препаратов производятся компаниями группы "ACDIMA" в Египте, и их стоимость ниже цен других зарубежных фармацевтических компаний", – говорится в сообщении.
Отмечалось, что в рамках совместного проекта с египетской компанией возможно снижение цен на данные препараты на 30-35%.
Для расширения двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов, регистрации продукции компании и обсуждения других вопросов достигнута договоренность о визите с 10 по 15 февраля рабочей группы компании в Узбекистан.