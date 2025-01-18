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https://uz.sputniknews.ru/20250118/uzbekistan-egipet-realizuyut-sovmestnye-proekty-v-farmotrasli-47604583.html
Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли
Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли
Sputnik Узбекистан
Ежегодно Узбекистан импортирует из Египта 55 видов лекарственных средств на сумму $1 млрд.
2025-01-18T12:07+0500
2025-01-18T12:26+0500
фармацевтика
египет
узбекистан
инвестиции
медикаменты
импорт
посольство
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ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Дипломаты посольства Узбекистана организовали онлайн-встречу с участием главы ведущей группы фармацевтических компаний Египта "ACDIMA" Ульфат Гураб, руководителей ряда предприятий, входящих в эту группу, а также представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи обсуждались результаты делового визита делегации компании в Узбекистан, состоявшегося в конце прошлого года, достигнутые договоренности и новые проекты сотрудничества.Также рассмотрены вопросы регистрации лекарственных средств и продукции компании в Узбекистане, выхода на фармацевтический рынок страны, а также организационно-правовые аспекты, связанные с началом предпринимательской деятельности.Отмечалось, что в рамках совместного проекта с египетской компанией возможно снижение цен на данные препараты на 30-35%.Для расширения двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов, регистрации продукции компании и обсуждения других вопросов достигнута договоренность о визите с 10 по 15 февраля рабочей группы компании в Узбекистан.
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фармацевтика египет узбекистан лекарства импорт посольство
фармацевтика египет узбекистан лекарства импорт посольство

Узбекистан и Египет реализуют совместные проекты в фармацевтической отрасли

12:07 18.01.2025 (обновлено: 12:26 18.01.2025)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2025
© Sputnik / Денис Абрамов
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Ежегодно Узбекистан импортирует из Египта 55 видов лекарственных средств на сумму $1 млрд.
ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Дипломаты посольства Узбекистана организовали онлайн-встречу с участием главы ведущей группы фармацевтических компаний Египта "ACDIMA" Ульфат Гураб, руководителей ряда предприятий, входящих в эту группу, а также представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
В ходе встречи обсуждались результаты делового визита делегации компании в Узбекистан, состоявшегося в конце прошлого года, достигнутые договоренности и новые проекты сотрудничества.
© ИА "Дунё"Состоялась онлайн-встреча главы группы фармкомпаний Египта и представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.
Состоялась онлайн-встреча главы группы фармкомпаний Египта и представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2025
Состоялась онлайн-встреча главы группы фармкомпаний Египта и представителей Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.
© ИА "Дунё"
Также рассмотрены вопросы регистрации лекарственных средств и продукции компании в Узбекистане, выхода на фармацевтический рынок страны, а также организационно-правовые аспекты, связанные с началом предпринимательской деятельности.

"Египетская сторона сообщила, что по результатам анализа фармацевтического рынка Узбекистана ежегодно в страну импортируется 55 видов лекарственных средств на сумму 1 млрд. Большинство из этих препаратов производятся компаниями группы "ACDIMA" в Египте, и их стоимость ниже цен других зарубежных фармацевтических компаний", – говорится в сообщении.

Отмечалось, что в рамках совместного проекта с египетской компанией возможно снижение цен на данные препараты на 30-35%.
Для расширения двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов, регистрации продукции компании и обсуждения других вопросов достигнута договоренность о визите с 10 по 15 февраля рабочей группы компании в Узбекистан.
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