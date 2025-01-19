https://uz.sputniknews.ru/20250119/pakistanskaya-farmkompaniya-uzbekistan-novyy-investproekt-47612525.html
Пакистанская фармкомпания планирует реализовать в Узбекистане новый инвестпроект
Пакистанская фармкомпания планирует реализовать в Узбекистане новый инвестпроект
Sputnik Узбекистан
Пакистанская сторона выразила готовность к сотрудничеству и обмену опытом с министерством здравоохранения и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана
2025-01-19T13:20+0500
2025-01-19T13:20+0500
2025-01-19T13:20+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
фармацевтика
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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Посол РУз Алишер Тухтаев и глава ведущей фармкомпании Пакистана "Getz Pharma" Халид Махмуд обсудили реализацию инвестиционного проекта по производству лекарственных средств в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".Глава пакистанской компании отметил, что реализуемые в республике реформы открывают новые возможности для ведения бизнеса, что создает основу для постоянного увеличения притока иностранных инвестиций.В ходе встречи отмечалась необходимость внедрения международных систем стандартизации, включая сертификацию Всемирной организации здравоохранения, а также создания аккредитованных ВОЗ лабораторий. Это будет способствовать развитию фармацевтической сферы, повышая ее привлекательность для зарубежных партнеров.В этой связи пакистанская сторона выразила готовность к сотрудничеству и обмену опытом с Минздравом и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.Стороны обсудили и другие перспективные направления сотрудничества.
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узбекистан пакистан сотрудничество
узбекистан пакистан сотрудничество
Пакистанская фармкомпания планирует реализовать в Узбекистане новый инвестпроект
Пакистанская сторона выразила готовность к сотрудничеству и обмену опытом с министерством здравоохранения и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik.
Посол РУз Алишер Тухтаев и глава ведущей фармкомпании Пакистана "Getz Pharma" Халид Махмуд обсудили реализацию инвестиционного проекта по производству лекарственных средств в Узбекистане, сообщает
ИА "Дунё".
Глава пакистанской компании отметил, что реализуемые в республике реформы открывают новые возможности для ведения бизнеса, что создает основу для постоянного увеличения притока иностранных инвестиций.
В ходе встречи отмечалась необходимость внедрения международных систем стандартизации, включая сертификацию Всемирной организации здравоохранения, а также создания аккредитованных ВОЗ лабораторий. Это будет способствовать развитию фармацевтической сферы, повышая ее привлекательность для зарубежных партнеров.
В этой связи пакистанская сторона выразила готовность к сотрудничеству и обмену опытом с Минздравом и Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана.
“Глава компании сообщил о начале реализации проекта по созданию биотехнологического фармацевтического производственного предприятия на территории кластера "Tashkent Pharma Park", которое на полную мощность заработает в 2029 году”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудили и другие перспективные направления сотрудничества.