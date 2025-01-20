https://uz.sputniknews.ru/20250120/eaeu-iran-torgovlya-soglasheniye-47620513.html
ЕАЭС: завершены необходимые процедуры для вступления в силу соглашения о торговле с Ираном
ЕАЭС: завершены необходимые процедуры для вступления в силу соглашения о торговле с Ираном
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая полноценную работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС
2025-01-20T14:30+0500
2025-01-20T14:30+0500
2025-01-20T14:30+0500
еаэс
иран
торговля
соглашение
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Страны ЕАЭС завершили процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.При этом Слепнев подчеркнул, что для реализации всего имеющегося потенциала роста торгово-экономического взаимодействия необходимо не только развивать сотрудничество по вопросам взаимного интереса на межгосударственном уровне, но и оказывать содействие укреплению контактов между деловыми кругами стран-партнеров.Он призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС. Это позволит достичь полноценного раскрытия имеющихся договоренностей, резюмировал министр.
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еаэс иран торговля соглашение
еаэс иран торговля соглашение
ЕАЭС: завершены необходимые процедуры для вступления в силу соглашения о торговле с Ираном
Министр ЕЭК призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая полноценную работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Страны ЕАЭС завершили процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"В настоящее время процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, в ЕАЭС завершены. Ожидаем, что в ближайшее время они завершатся и в Иране", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на консультационной встрече президента Ирана Масуда Пезешкиана с бизнес-сообществом.
При этом Слепнев подчеркнул, что для реализации всего имеющегося потенциала роста торгово-экономического взаимодействия необходимо не только развивать сотрудничество по вопросам взаимного интереса на межгосударственном уровне, но и оказывать содействие укреплению контактов между деловыми кругами стран-партнеров.
Он призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС. Это позволит достичь полноценного раскрытия имеющихся договоренностей, резюмировал министр.