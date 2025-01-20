https://uz.sputniknews.ru/20250120/eaeu-iran-torgovlya-soglasheniye-47620513.html

ЕАЭС: завершены необходимые процедуры для вступления в силу соглашения о торговле с Ираном

ЕАЭС: завершены необходимые процедуры для вступления в силу соглашения о торговле с Ираном

Sputnik Узбекистан

Министр ЕЭК призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая полноценную работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС

2025-01-20T14:30+0500

2025-01-20T14:30+0500

2025-01-20T14:30+0500

еаэс

иран

торговля

соглашение

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Страны ЕАЭС завершили процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле с Ираном, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.При этом Слепнев подчеркнул, что для реализации всего имеющегося потенциала роста торгово-экономического взаимодействия необходимо не только развивать сотрудничество по вопросам взаимного интереса на межгосударственном уровне, но и оказывать содействие укреплению контактов между деловыми кругами стран-партнеров.Он призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС. Это позволит достичь полноценного раскрытия имеющихся договоренностей, резюмировал министр.

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