https://uz.sputniknews.ru/20250120/k-80-letiyu-pobedy-proydet-vsemirnaya-shkolnaya-olimpiada--47620227.html

К 80-летию Победы пройдет Всемирная школьная олимпиада

К 80-летию Победы пройдет Всемирная школьная олимпиада

Sputnik Узбекистан

Участники в возрасте от 10 до 18 лет со всего мира могут продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне, проходя онлайн-тестирование и выполняя творческие задания

2025-01-20T13:20+0500

2025-01-20T13:20+0500

2025-01-20T13:20+0500

олимпиада

школьники

великая отечественная война

победа

общество

в мире

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. К 80-летию Победы 23 февраля стартует Всемирная школьная олимпиада, сообщается на сайте мероприятия.Участники в возрасте от 10 до 18 лет со всего мира могут продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войнеОлимпиада проводится на русском и английском языках, что расширяет ее международное участие и делает проект доступным для школьников из разных стран.Первый онлайн-этап пройдет с 25 февраля по 21 марта. Здесь участникам предстоит ответить на вопросы, посвященные героям, подвигам, ключевым сражениям и важным датам в истории Великой Отечественной войны.Второй онлайн-этап начнется 24 марта и продлится до 11 апреля. Помимо расширенного тестового блока, он включает творческие задания, в частности, создание тематической видеовизитки.Финал интеллектуального состязания запланирован на 6 мая. Он пройдет в Москве. Участникам также предстоит выполнить творческие задания.Главный приз олимпиады — возможность посетить Парад Победы на Красной Площади.Регистрация доступна на сайте.

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