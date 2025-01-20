Врач: как быстро очистить организм от алкоголя
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Специалист перечислил признаки алкогольной интоксикации и способы борьбы с ней.
Любой алкоголь в любом количестве — токсин, считает врач-реаниматолог, эксперт в области телемедицины и ИИ Сергей Виноградов. О том, какое воздействие алкоголь оказывает на организм он рассказал радио Sputnik.
"Все жизненно важные системы, такие, как сердечно-сосудистая, центральная нервная (головной мозг), желудочно-кишечная и далее по списку, тут же попадают в режим стресса. Останавливается планомерная деятельность, прекращается доступ каких-либо питательных веществ, включая кислород, происходит задержка жидкостей, что вызывает отеки, которые давят на нервные волокна. Человек испытывает головную боль, нарушение координации, тошноту, рвоту и прочее. Более выносливые отмечают появление лишних килограммов и снижение жизненной активности", — пояснил специалист.
Также он дал рекомендации, как вывести организм из этого "режима стресса".
"Обильное питье (до 2 литров), насыщенное витамином С (клюквенный морс, шиповник и др.), включить натуральные адсорбенты, например, активированный уголь. Разумеется, диета из постных продуктов без соли, чтобы снизить нагрузку на печень. Помочь сердцу можно с помощью препаратов, содержащих калий, магний, витамины группы B", — перечислил Виноградов.
А вот физическую активность, по его словам, лучше сократить и отлежаться.
16 января, 22:05