https://uz.sputniknews.ru/20250120/kak-bystro-ochistit-organizm-ot-alkogolya-47616156.html

Врач: как быстро очистить организм от алкоголя

Врач: как быстро очистить организм от алкоголя

Sputnik Узбекистан

Специалист перечислил признаки алкогольной интоксикации и способы борьбы с ней

2025-01-20T22:05+0500

2025-01-20T22:05+0500

2025-01-20T22:05+0500

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Любой алкоголь в любом количестве — токсин, считает врач-реаниматолог, эксперт в области телемедицины и ИИ Сергей Виноградов. О том, какое воздействие алкоголь оказывает на организм он рассказал радио Sputnik.Также он дал рекомендации, как вывести организм из этого "режима стресса".А вот физическую активность, по его словам, лучше сократить и отлежаться.

https://uz.sputniknews.ru/20250116/chto-provotsiruet-migren-47575002.html

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