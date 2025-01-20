https://uz.sputniknews.ru/20250120/sng-2028-god-mojet-stat-godom-sotsialnogo-razvitiya-i-kachestva-jizni-47616674.html
В СНГ предложили объявить Год социального развития и качества жизни
В СНГ предложили объявить Год социального развития и качества жизни
Sputnik Узбекистан
Реализация инициативы Кыргызстана будет способствовать расширению работы по взаимодействию стран Содружества в социальной сфере, повышению качества жизни, укреплению социально-демографического потенциала, обеспечению занятости населения
2025-01-20T09:50+0500
2025-01-20T09:50+0500
2025-01-20T09:51+0500
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общество
социальное развитие
качество жизни
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ТАШКЕНТ, 20 января — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств предлагают объявить 2028 год Годом социального развития и качества жизни, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В заседании экспертной группы по согласованию проектов соответствующих решений участвовали представители Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.Эксперты, обсудив поступившие от стран предложения, согласовали проекты документов. Материалы заседания направят в государства Содружества.Инициатива об объявлении в СНГ Года социального развития и качества жизни принадлежит Кыргызстану. Ее поддержали члены Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.Она включает совершенствование документов в социально-трудовой сфере, расширение социального диалога, реализацию пилотных проектов и популяризацию лучших практик социальной поддержки населения, проведение международных форумов, диалоговых площадок по актуальным вопросам правовой, социально-экономической и социально-демографической политике государств-участников СНГ.Окончательное решение по поводу объявления 2028 года Годом социального развития и качества жизни примут на заседании Совета глав государств СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20250119/zasedanie-soveta-postpredov-sng-47611238.html
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снг инициатива кыргызстан год социальное развитие качество жизни
снг инициатива кыргызстан год социальное развитие качество жизни
В СНГ предложили объявить Год социального развития и качества жизни
09:50 20.01.2025 (обновлено: 09:51 20.01.2025)
Реализация инициативы Кыргызстана будет способствовать расширению работы по взаимодействию стран Содружества в социальной сфере, повышению качества жизни, укреплению социально-демографического потенциала, обеспечению занятости населения.
ТАШКЕНТ, 20 января — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств предлагают объявить 2028 год Годом социального развития и качества жизни, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
В заседании экспертной группы по согласованию проектов соответствующих решений участвовали представители Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.
Эксперты, обсудив поступившие от стран предложения, согласовали проекты документов. Материалы заседания направят в государства Содружества.
Инициатива об объявлении в СНГ Года социального развития и качества жизни принадлежит Кыргызстану. Ее поддержали члены Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.
“Реализация данной инициативы будет способствовать расширению работы по взаимодействию стран Содружества в социальной сфере, повышению качества жизни, укреплению социально-демографического потенциала, обеспечению эффективной занятости населения”, — говорится в сообщении.
Она включает совершенствование документов в социально-трудовой сфере, расширение социального диалога, реализацию пилотных проектов и популяризацию лучших практик социальной поддержки населения, проведение международных форумов, диалоговых площадок по актуальным вопросам правовой, социально-экономической и социально-демографической политике государств-участников СНГ.
Окончательное решение по поводу объявления 2028 года Годом социального развития и качества жизни примут на заседании Совета глав государств СНГ.