https://uz.sputniknews.ru/20250120/sng-2028-god-mojet-stat-godom-sotsialnogo-razvitiya-i-kachestva-jizni-47616674.html

В СНГ предложили объявить Год социального развития и качества жизни

В СНГ предложили объявить Год социального развития и качества жизни

Sputnik Узбекистан

Реализация инициативы Кыргызстана будет способствовать расширению работы по взаимодействию стран Содружества в социальной сфере, повышению качества жизни, укреплению социально-демографического потенциала, обеспечению занятости населения

2025-01-20T09:50+0500

2025-01-20T09:50+0500

2025-01-20T09:51+0500

снг

общество

социальное развитие

качество жизни

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ТАШКЕНТ, 20 января — Sputnik. В Содружестве Независимых Государств предлагают объявить 2028 год Годом социального развития и качества жизни, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В заседании экспертной группы по согласованию проектов соответствующих решений участвовали представители Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.Эксперты, обсудив поступившие от стран предложения, согласовали проекты документов. Материалы заседания направят в государства Содружества.Инициатива об объявлении в СНГ Года социального развития и качества жизни принадлежит Кыргызстану. Ее поддержали члены Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ.Она включает совершенствование документов в социально-трудовой сфере, расширение социального диалога, реализацию пилотных проектов и популяризацию лучших практик социальной поддержки населения, проведение международных форумов, диалоговых площадок по актуальным вопросам правовой, социально-экономической и социально-демографической политике государств-участников СНГ.Окончательное решение по поводу объявления 2028 года Годом социального развития и качества жизни примут на заседании Совета глав государств СНГ.

https://uz.sputniknews.ru/20250119/zasedanie-soveta-postpredov-sng-47611238.html

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