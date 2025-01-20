https://uz.sputniknews.ru/20250120/uzbekistanets-bam-stroitelstvo-medal-47628437.html

Ветерану комсомола РУз вручили юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"

Ветерану комсомола РУз вручили юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"

Sputnik Узбекистан

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) вошла в историю как один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов XX века.

2025-01-20T18:30+0500

2025-01-20T18:30+0500

2025-01-20T18:30+0500

узбекистан

медаль

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стройка

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общество

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Посол России в РУз Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана Рихси Алимову, сообщает пресс-служба Посольства РФ.Эта награда учреждена указом президента России Владимира Путина в августе 2022-го.Байкало-Амурская магистраль (БАМ) вошла в историю как один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов XX века.БАМ в прошлом году отметил полувековой юбилей. 8 июля 1974 года было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ — часть Восточного полигона, самый короткий путь к Тихому океану, пересекает территории Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. С появлением БАМа Россия получила инфраструктуру для системы международных транзитных перевозок, увеличила потенциал экономического развития Сибири и Дальнего Востока.Сегодня БАМ играет ключевую роль в увеличении объема грузоперевозок в восточном направлении, открывает для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.В 2014 году дан официальный старт "БАМу-2" — крупнейшей современной стройке на Восточном полигоне. Сегодня там проводится целый комплекс мероприятий: строительство и реконструкция тоннелей, мостов, станций, железнодорожных путей, модернизация пунктов пропуска через государственную границу.

https://uz.sputniknews.ru/20240708/uzbekistan-vklad-bam-stroitelstvo-44723442.html

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