Ветерану комсомола РУз вручили юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали"
© Посольство России в УзбекистанеПосол России вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана
© Посольство России в Узбекистане
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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) вошла в историю как один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов XX века.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Посол России в РУз Олег Мальгинов вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана Рихси Алимову, сообщает пресс-служба Посольства РФ.
© Посольство России в УзбекистанеПосол России вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана
Посол России вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана
© Посольство России в Узбекистане
“Поздравляем Рихси Амановича с получением юбилейной медали, высоко ценим вклад в укрепление братских связей. Желаем долгих лет жизни и благополучия”, — говорится в сообщении.
© Посольство России в УзбекистанеПосол России вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана
Посол России вручил юбилейную медаль "50 лет Байкало-Амурской магистрали" ветерану комсомола Узбекистана
© Посольство России в Узбекистане
Эта награда учреждена указом президента России Владимира Путина в августе 2022-го.
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) вошла в историю как один из крупнейших мировых инфраструктурных проектов XX века.
БАМ в прошлом году отметил полувековой юбилей. 8 июля 1974 года было принято постановление "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали". Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты. БАМ — часть Восточного полигона, самый короткий путь к Тихому океану, пересекает территории Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края, Бурятии, Якутии, Хабаровского края. С появлением БАМа Россия получила инфраструктуру для системы международных транзитных перевозок, увеличила потенциал экономического развития Сибири и Дальнего Востока.
Сегодня БАМ играет ключевую роль в увеличении объема грузоперевозок в восточном направлении, открывает для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
"БАМ стал действительно общенародным, всесоюзным проектом. Над его объектами взяли шефство коллективы сотен предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций из всех республик Советского Союза. На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения”, — отметил глава РФ в своем выступлении по случаю 50-летия строительства БАМа.
В 2014 году дан официальный старт "БАМу-2" — крупнейшей современной стройке на Восточном полигоне. Сегодня там проводится целый комплекс мероприятий: строительство и реконструкция тоннелей, мостов, станций, железнодорожных путей, модернизация пунктов пропуска через государственную границу.
8 июля 2024, 18:10