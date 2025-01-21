https://uz.sputniknews.ru/20250121/chem-opasno-pereedanie-47642343.html

Диетолог: чем опасно переедание

Диетолог: чем опасно переедание

Sputnik Узбекистан

Специалист перечислила заболевания, к которым может привести неумеренность в еде

2025-01-21T22:07+0500

2025-01-21T22:07+0500

2025-01-21T22:07+0500

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Избыточное питание, регулярное переедание неизбежно приводят к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога московского департамента здравоохранения Антонину Стародубову.По ее словам, в настоящее время все больше людей сохраняют приверженность здоровому образу жизни, в том числе принципам здорового питания, ведь от того, как человек питается, напрямую зависит состояние здоровья.В заключение Стародубова напомнила, что основные законы здорового питания — это умеренность, сбалансированность и разнообразие.

https://uz.sputniknews.ru/20250120/kak-bystro-ochistit-organizm-ot-alkogolya-47616156.html

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