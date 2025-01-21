https://uz.sputniknews.ru/20250121/chem-opasno-pereedanie-47642343.html
Диетолог: чем опасно переедание
Диетолог: чем опасно переедание
Sputnik Узбекистан
Специалист перечислила заболевания, к которым может привести неумеренность в еде
2025-01-21T22:07+0500
2025-01-21T22:07+0500
2025-01-21T22:07+0500
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здоровье
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Избыточное питание, регулярное переедание неизбежно приводят к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога московского департамента здравоохранения Антонину Стародубову.По ее словам, в настоящее время все больше людей сохраняют приверженность здоровому образу жизни, в том числе принципам здорового питания, ведь от того, как человек питается, напрямую зависит состояние здоровья.В заключение Стародубова напомнила, что основные законы здорового питания — это умеренность, сбалансированность и разнообразие.
https://uz.sputniknews.ru/20250120/kak-bystro-ochistit-organizm-ot-alkogolya-47616156.html
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диетолог переедание опасность заболевания
диетолог переедание опасность заболевания
Диетолог: чем опасно переедание
Специалист перечислила заболевания, к которым может привести неумеренность в еде.
Избыточное питание, регулярное переедание неизбежно приводят к развитию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний, сообщает
РИА Новости со ссылкой на главного диетолога московского департамента здравоохранения Антонину Стародубову.
"Первое правило — это не переедать. Поскольку регулярное переедание неизбежно приводит к формированию избыточной массы тела, ожирению и развитию связанных заболеваний. К ним относятся такие серьезные заболевания как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы и некоторые виды онкологических заболеваний", — предупредила специалист.
По ее словам, в настоящее время все больше людей сохраняют приверженность здоровому образу жизни, в том числе принципам здорового питания, ведь от того, как человек питается, напрямую зависит состояние здоровья.
В заключение Стародубова напомнила, что основные законы здорового питания — это умеренность, сбалансированность и разнообразие.