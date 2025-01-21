https://uz.sputniknews.ru/20250121/mirziyoev-pozdravil-trampa-s-ofitsialnym-vstupleniem-v-doljnost-47643476.html
Мирзиёев поздравил Трампа с официальным вступлением в должность
Мирзиёев поздравил Трампа с официальным вступлением в должность
Sputnik Узбекистан
Глава республики также пригласил американского коллегу посетить Узбекистан
2025-01-21T17:20+0500
2025-01-21T17:20+0500
2025-01-21T17:41+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
президент сша
дональд трамп
вступление
должность
поздравление
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Он выразил уверенность, что в новый президентский срок Дональда Трампа международный авторитет и роль США на глобальной арене, экономическая мощь и потенциал страны продолжат возрастать.В послании также указано, что республика высоко оценивает и ценит политику Соединенных Штатов, нацеленную на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.Шавкат Мирзиёев также пригласил американского коллегу посетить Узбекистан с визитом.
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мирзиёев трамп поздравление
мирзиёев трамп поздравление
Мирзиёев поздравил Трампа с официальным вступлением в должность
17:20 21.01.2025 (обновлено: 17:41 21.01.2025)
Глава республики также пригласил американского коллегу посетить Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
Он выразил уверенность, что в новый президентский срок Дональда Трампа международный авторитет и роль США на глобальной арене, экономическая мощь и потенциал страны продолжат возрастать.
В послании также указано, что республика высоко оценивает и ценит политику Соединенных Штатов, нацеленную на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.
"Хотел бы отметить, что в течение Вашего первого президентского срока в отношениях между Узбекистаном и США началась новая эпоха стратегического партнерства и наш диалог вышел на более высокий уровень. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии долгосрочного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ", — говорится в послании.
Шавкат Мирзиёев также пригласил американского коллегу посетить Узбекистан с визитом.