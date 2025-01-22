https://uz.sputniknews.ru/20250122/mirziyoev-prinyal-ministra-oborony-rossii-47655033.html
Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили
Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом. 22.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-22T15:30+0500
2025-01-22T15:30+0500
2025-01-22T16:40+0500
политика
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
встреча
министр
оборона
военное сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Руководитель российского военного ведомства, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина.В ходе переговоров отмечалась важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.
https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-rf-podpisaniye-dokumenty-voyennaya-sfera-47650542.html
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политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, встреча, министр, оборона, военное сотрудничество
политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, встреча, министр, оборона, военное сотрудничество
Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили
15:30 22.01.2025 (обновлено: 16:40 22.01.2025)
Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Руководитель российского военного ведомства, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина.
"Рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае 2024 года", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров отмечалась важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.