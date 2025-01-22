Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250122/mirziyoev-prinyal-ministra-oborony-rossii-47655033.html
Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили
Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом. 22.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-22T15:30+0500
2025-01-22T16:40+0500
политика
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
встреча
министр
оборона
военное сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47653777_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ba4572e78865197f883a696b2eabb1e4.jpg
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Руководитель российского военного ведомства, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина.В ходе переговоров отмечалась важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.
https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-rf-podpisaniye-dokumenty-voyennaya-sfera-47650542.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47653777_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8fb0c968b9ede862547f4fafe4fc18cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, встреча, министр, оборона, военное сотрудничество
политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, встреча, министр, оборона, военное сотрудничество

Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили

15:30 22.01.2025 (обновлено: 16:40 22.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Руководитель российского военного ведомства, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина.
"Рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан в мае 2024 года", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров отмечалась важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2025
Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере
12:31
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0