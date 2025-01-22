https://uz.sputniknews.ru/20250122/mirziyoev-prinyal-ministra-oborony-rossii-47655033.html

Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили

Мирзиёев принял министра обороны России — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом. 22.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-22T15:30+0500

2025-01-22T15:30+0500

2025-01-22T16:40+0500

политика

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

встреча

министр

оборона

военное сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра обороны России Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Руководитель российского военного ведомства, который находится в Узбекистане с официальным визитом, передал главе республики искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента РФ Владимира Путина.В ходе переговоров отмечалась важность расширения взаимодействия оборонных ведомств двух стран в соответствии с принятыми программными и плановыми документами.

https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-rf-podpisaniye-dokumenty-voyennaya-sfera-47650542.html

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политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, встреча, министр, оборона, военное сотрудничество