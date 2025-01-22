https://uz.sputniknews.ru/20250122/mirziyoyev-erdogan-soboleznovaniya-pojar-otel-47645597.html
Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану
Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану
Sputnik Узбекистан
В результате пожара в одном из отелей на горнолыжном курорте на севере Турции погибли 76 человек, еще несколько десятков пострадали
2025-01-22T11:00+0500
2025-01-22T11:00+0500
2025-01-22T11:00+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
турция
пожар
курорт
отель
погибшие
соболезнования
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу, сообщает пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов. Мирзиёев пожелал родным и близким погибших стойкости и терпения, а пострадавшим – скорейшего выздоровления. При пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу погибли 76 человек. Огонь охватил здание отеля, в котором проживали 237 постояльцев, в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в республике в среду национальный траур из-за пожара.
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мирзиёев эрдоган соболезнования турция отель курорт пожар
мирзиёев эрдоган соболезнования турция отель курорт пожар
Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану
В результате пожара в одном из отелей на горнолыжном курорте на севере Турции погибли 76 человек, еще несколько десятков пострадали.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу, сообщает
пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.
Мирзиёев пожелал родным и близким погибших стойкости и терпения, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.
При пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу погибли 76 человек. Огонь охватил здание отеля, в котором проживали 237 постояльцев, в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в республике в среду национальный траур из-за пожара.