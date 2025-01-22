https://uz.sputniknews.ru/20250122/mirziyoyev-erdogan-soboleznovaniya-pojar-otel-47645597.html

Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану

Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану

Sputnik Узбекистан

В результате пожара в одном из отелей на горнолыжном курорте на севере Турции погибли 76 человек, еще несколько десятков пострадали

2025-01-22T11:00+0500

2025-01-22T11:00+0500

2025-01-22T11:00+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

турция

пожар

курорт

отель

погибшие

соболезнования

реджеп тайип эрдоган

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу, сообщает пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов. Мирзиёев пожелал родным и близким погибших стойкости и терпения, а пострадавшим – скорейшего выздоровления. При пожаре на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу погибли 76 человек. Огонь охватил здание отеля, в котором проживали 237 постояльцев, в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в республике в среду национальный траур из-за пожара.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев эрдоган соболезнования турция отель курорт пожар