https://uz.sputniknews.ru/20250122/sng-novyy-mejdunarodnyy-kinofestival-47647665.html

В СНГ появится новый международный кинофестиваль — какая страна примет его первой

В СНГ появится новый международный кинофестиваль — какая страна примет его первой

Sputnik Узбекистан

Инициатива о его учреждении с присуждением специальной премии в рамках Содружества Независимых Государств принадлежит Казахстану, поэтому первый фестиваль планируют провести в РК

2025-01-22T14:40+0500

2025-01-22T14:40+0500

2025-01-22T14:40+0500

снг

культура

кинофестиваль

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Государства-участники СНГ намерены учредить Международный кинофестиваль "Содружество". Проекты соответствующих документов обсудили на заседании экспертной группы в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. В нем участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.Документы подготовила рабочая группа по кинематографии по поручению Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества. На встрече эксперты их доработали и согласовали.В проекте Положения указано, что цели кинофестиваля — дальнейшее развитие сотрудничества государств-участников СНГ в области кинематографии, а также популяризация достижений национальных киноиндустрий. Он проводится, как правило, один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.Инициатива об учреждении кинофестиваля с присуждением специальной премии в рамках Содружества Независимых Государств принадлежит Казахстану. В связи с этим первый кинофестиваль предполагается провести в РК.

https://uz.sputniknews.ru/20250119/zasedanie-soveta-postpredov-sng-47611238.html

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