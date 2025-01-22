https://uz.sputniknews.ru/20250122/sng-novyy-mejdunarodnyy-kinofestival-47647665.html
В СНГ появится новый международный кинофестиваль — какая страна примет его первой
В СНГ появится новый международный кинофестиваль — какая страна примет его первой
Sputnik Узбекистан
Инициатива о его учреждении с присуждением специальной премии в рамках Содружества Независимых Государств принадлежит Казахстану, поэтому первый фестиваль планируют провести в РК
2025-01-22T14:40+0500
2025-01-22T14:40+0500
2025-01-22T14:40+0500
снг
культура
кинофестиваль
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Государства-участники СНГ намерены учредить Международный кинофестиваль "Содружество". Проекты соответствующих документов обсудили на заседании экспертной группы в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ. В нем участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.Документы подготовила рабочая группа по кинематографии по поручению Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества. На встрече эксперты их доработали и согласовали.В проекте Положения указано, что цели кинофестиваля — дальнейшее развитие сотрудничества государств-участников СНГ в области кинематографии, а также популяризация достижений национальных киноиндустрий. Он проводится, как правило, один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.Инициатива об учреждении кинофестиваля с присуждением специальной премии в рамках Содружества Независимых Государств принадлежит Казахстану. В связи с этим первый кинофестиваль предполагается провести в РК.
https://uz.sputniknews.ru/20250119/zasedanie-soveta-postpredov-sng-47611238.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
снг кинофестиваль
В СНГ появится новый международный кинофестиваль — какая страна примет его первой
Инициатива о его учреждении с присуждением специальной премии в рамках Содружества Независимых Государств принадлежит Казахстану, поэтому первый фестиваль планируют провести в РК.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Государства-участники СНГ намерены учредить Международный кинофестиваль "Содружество". Проекты соответствующих документов обсудили на заседании экспертной группы в Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
В нем участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполнительного комитета СНГ.
Документы подготовила рабочая группа по кинематографии по поручению Совета по культурному сотрудничеству стран Содружества. На встрече эксперты их доработали и согласовали.
"Было решено внести проект Положения о Международном кинофестивале стран СНГ "Содружество" в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ", — говорится в сообщении.
В проекте Положения указано, что цели кинофестиваля — дальнейшее развитие сотрудничества государств-участников СНГ в области кинематографии, а также популяризация достижений национальных киноиндустрий. Он проводится, как правило, один раз в два года поочередно каждым государством в порядке русского алфавита названий стран.
Инициатива об учреждении кинофестиваля с присуждением специальной премии в рамках Содружества Независимых Государств принадлежит Казахстану. В связи с этим первый кинофестиваль предполагается провести в РК.