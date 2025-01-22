https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-onlayn-kursy-russkiy-yazyk-47651579.html

В Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФ

В Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФ

Sputnik Узбекистан

Узбекистанцы, которые работают или хотят работать в России смогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента

2025-01-22T13:35+0500

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Агентство миграции Узбекистана запустит бесплатные онлайн-курсы по изучению русского языка для соотечественников, желающих работать в России, сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, интенсивные онлайн-курсы русского языка помогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента. Для записи на курсы необходимо пройти регистрацию в специальной группе в Telegram.

https://uz.sputniknews.ru/20250113/inostrantsy-postupleniye-vuzy-rossiya-ekzamen-russkiy-yazyk-47529077.html

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