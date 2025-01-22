https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-onlayn-kursy-russkiy-yazyk-47651579.html
В Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФ
В Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФ
Sputnik Узбекистан
Узбекистанцы, которые работают или хотят работать в России смогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента
2025-01-22T13:35+0500
2025-01-22T13:35+0500
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Агентство миграции Узбекистана запустит бесплатные онлайн-курсы по изучению русского языка для соотечественников, желающих работать в России, сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, интенсивные онлайн-курсы русского языка помогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента. Для записи на курсы необходимо пройти регистрацию в специальной группе в Telegram.
https://uz.sputniknews.ru/20250113/inostrantsy-postupleniye-vuzy-rossiya-ekzamen-russkiy-yazyk-47529077.html
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узбекистан подготовка экзамен получение трудовой патент рф
узбекистан подготовка экзамен получение трудовой патент рф
В Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФ
13:35 22.01.2025 (обновлено: 14:22 22.01.2025)
Узбекистанцы, которые работают или хотят работать в России, смогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Агентство миграции Узбекистана запустит бесплатные онлайн-курсы по изучению русского языка для соотечественников, желающих работать в России, сообщает
пресс-служба ведомства.
"Агентство миграции предлагает возможность бесплатного изучения русского языка всем нашим соотечественникам, которые работают или хотят работать в России… Начало онлайн-уроков запланировано на 27 января", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, интенсивные онлайн-курсы русского языка помогут за месяц подготовится к сдаче экзамена по получению трудового патента. Для записи на курсы необходимо пройти регистрацию в специальной группе в Telegram.