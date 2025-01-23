https://uz.sputniknews.ru/20250123/eaeu-transport-intellektualnyye-sistemy-47659619.html
ЕАЭС: одобрены общие подходы по взаимодействию интеллектуальных транспортных систем
ЕАЭС: одобрены общие подходы по взаимодействию интеллектуальных транспортных систем
Sputnik Узбекистан
В Союзе появится единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях
2025-01-23T11:06+0500
2025-01-23T11:06+0500
2025-01-23T11:06+0500
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил Концепцию по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.Ее реализация позволит создать единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях. Концепция определяет подходы, направленные на обеспечение взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (ИТС) государств-членов в рамках Союза. Это будет способствовать активному внедрению технологий ИТС в дорожно-транспортную инфраструктуру, а также повысит эффективность их функционирования при оказании информационной поддержки участникам дорожного движения, в том числе в зонах перехода ответственности операторов ИТС на евразийских транспортных коридорах.
https://uz.sputniknews.ru/20250121/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-so-stranami-eaes--infografika-47642078.html
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еаэс информация транспорт
еаэс информация транспорт
ЕАЭС: одобрены общие подходы по взаимодействию интеллектуальных транспортных систем
В Союзе появится единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил Концепцию по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Ее реализация позволит создать единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях.
Концепция определяет подходы, направленные на обеспечение взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (ИТС) государств-членов в рамках Союза. Это будет способствовать активному внедрению технологий ИТС в дорожно-транспортную инфраструктуру, а также повысит эффективность их функционирования при оказании информационной поддержки участникам дорожного движения, в том числе в зонах перехода ответственности операторов ИТС на евразийских транспортных коридорах.
"В современных условиях высокой динамики изменения транспортных потоков именно интеллектуальным системам отводится центральная роль в вопросах повышения качества функционирования национальных транспортных комплексов и рационального распределения нагрузок на инфраструктуру", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.