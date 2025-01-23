https://uz.sputniknews.ru/20250123/komu-protivopokazany-banany-47664198.html
Врач рассказала, кому противопоказаны бананы
Врач рассказала, кому противопоказаны бананы
Sputnik Узбекистан
Высокое содержание растворимой клетчатки и сахарных спиртов в плодах могут вызвать вздутие живота и метеоризм
2025-01-23T22:02+0500
2025-01-23T22:02+0500
2025-01-23T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
питание
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47664408_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_2ed273b15585057c80fee94b61fe22fd.jpg
Бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Светлану Ильяшенко. По словам гастроэнтеролога, бананы стоит исключить из рациона людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, в связи с тем, что они способны вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.Кроме того, бананы могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови, поэтому их не рекомендуют при диабете, в меньшей степени это относится к зеленым плодам. При этом содержание в бананах магния и калия не зависит от степени их зрелости.
https://uz.sputniknews.ru/20241128/komu-opasno-est-xurmu-46848511.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47664408_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_be430e94c17c02788e7c84b69dcb73bc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бананы клетчатка плоды
Врач рассказала, кому противопоказаны бананы
Высокое содержание растворимой клетчатки и сахарных спиртов в любимых многими плодах могут вызвать вздутие живота и метеоризм.
Бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, сообщает
РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Светлану Ильяшенко.
"Банан содержит в себе полезные вещества, среди которых витамины группы B, витамины С, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий", — пояснила она.
По словам гастроэнтеролога, бананы стоит исключить из рациона людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, в связи с тем, что они способны вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.
Кроме того, бананы могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови, поэтому их не рекомендуют при диабете, в меньшей степени это относится к зеленым плодам. При этом содержание в бананах магния и калия не зависит от степени их зрелости.