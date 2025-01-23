https://uz.sputniknews.ru/20250123/komu-protivopokazany-banany-47664198.html

Врач рассказала, кому противопоказаны бананы

Врач рассказала, кому противопоказаны бананы

Sputnik Узбекистан

Высокое содержание растворимой клетчатки и сахарных спиртов в плодах могут вызвать вздутие живота и метеоризм

2025-01-23T22:02+0500

2025-01-23T22:02+0500

2025-01-23T22:02+0500

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Бананы не рекомендуется употреблять людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Светлану Ильяшенко. По словам гастроэнтеролога, бананы стоит исключить из рациона людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, синдромом раздраженного кишечника, в связи с тем, что они способны вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.Кроме того, бананы могут спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови, поэтому их не рекомендуют при диабете, в меньшей степени это относится к зеленым плодам. При этом содержание в бананах магния и калия не зависит от степени их зрелости.

https://uz.sputniknews.ru/20241128/komu-opasno-est-xurmu-46848511.html

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