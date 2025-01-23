https://uz.sputniknews.ru/20250123/uzbekistan-uchastiye-chempionat-robototexnika-saxalin-47665272.html
Узбекистанцы примут участие в международном чемпионате по робототехнике на Сахалине
Узбекистанцы примут участие в международном чемпионате по робототехнике на Сахалине
Sputnik Узбекистан
Состязания этого года, которые объединят 450 команд, посвятят технологиям в сельском хозяйстве
2025-01-23T14:28+0500
2025-01-23T14:28+0500
2025-01-23T14:28+0500
россия
сахалин
чемпионат
робототехника
узбекистан
команда
участие
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Узбекистанцы вместе с представителями шести стран примут участие в международном чемпионате по робототехнике, который пройдет в этом году на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства единственного в РФ островного региона.Идеи и разработки участников, представленные на чемпионате в различных соревновательных направлениях, в будущем могут использоваться и в практической деятельности.
https://uz.sputniknews.ru/20250105/top-10-perspektivnyx-professiy-v-2025-godu-47446465.html
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чемпионат робототехника
Узбекистанцы примут участие в международном чемпионате по робототехнике на Сахалине
Состязания этого года, которые объединят 450 команд, посвятят технологиям в сельском хозяйстве.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik.
Узбекистанцы вместе с представителями шести стран примут участие в международном чемпионате по робототехнике, который пройдет в этом году на Сахалине, сообщает
пресс-служба правительства единственного в РФ островного региона.
"Международный чемпионат по робототехнике "Сахалин 6.0" пройдет в Южно-Сахалинске 25 – 27 апреля 2025 года. Состязания посвятят технологиям в сельском хозяйстве. В регион приедут около 3-х тысяч участников в возрасте от 4 до 22 лет в составе 450 команд из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Египта и Китая", — говорится в сообщении.
Идеи и разработки участников, представленные на чемпионате в различных соревновательных направлениях, в будущем могут использоваться и в практической деятельности.
"Чемпионат по робототехнике — это возможность проявить себя и обменяться опытом с коллегами из других стран, научиться находить решения актуальных задач... Так формируется новое поколение инженеров и разработчиков", — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.