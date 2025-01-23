https://uz.sputniknews.ru/20250123/uzbekistan-uchastiye-chempionat-robototexnika-saxalin-47665272.html

Узбекистанцы примут участие в международном чемпионате по робототехнике на Сахалине

Узбекистанцы примут участие в международном чемпионате по робототехнике на Сахалине

Sputnik Узбекистан

Состязания этого года, которые объединят 450 команд, посвятят технологиям в сельском хозяйстве

2025-01-23T14:28+0500

2025-01-23T14:28+0500

2025-01-23T14:28+0500

россия

сахалин

чемпионат

робототехника

узбекистан

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участие

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Узбекистанцы вместе с представителями шести стран примут участие в международном чемпионате по робототехнике, который пройдет в этом году на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства единственного в РФ островного региона.Идеи и разработки участников, представленные на чемпионате в различных соревновательных направлениях, в будущем могут использоваться и в практической деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20250105/top-10-perspektivnyx-professiy-v-2025-godu-47446465.html

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