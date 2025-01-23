https://uz.sputniknews.ru/20250123/v-uzbekistane-planiruyut-sozdat-22-texnicheskix-universiteta-47659323.html

В Узбекистане планируют создать 22 технических университета

В Узбекистане планируют создать 22 технических университета

Sputnik Узбекистан

Также до конца года намечено открыть еще 17 инженерных школ

2025-01-23T10:01+0500

2025-01-23T10:01+0500

2025-01-23T10:25+0500

узбекистан

презентация

шавкат мирзиёев

высшее образование

наука

университет

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют создать 22 технических университета. Такие планы озвучили в ходе презентации о приоритетных задачах в области высшего образования и науки, представленной Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В рамках проектов по созданию технических университетов в Нукусе, Бухаре, Фергане и Намангане предусмотрено открытие новых направлений, внедрение зарубежных программ, расширение участия студентов в научно-инновационной работе и привлечение к вузам промышленных партнеров. Летом 2024-го глава республики поручил создать технический вуз и передовые инженерные школы в каждом регионе. К настоящему времени открыты технические университеты в Термезе, Андижане и Карши, а также 8 инженерных школ. На текущий год запланирован и ряд других важных мер: В настоящее время в 40 вузах, получивших финансовую самостоятельность, созданы офисы регистратора. В результате штат деканатов и отделов сокращен на 20%, а 30 видов услуг переведены в цифровой формат. Для углубления интеграции обучения и практики в вузах республики внедряют дуальное образование. В настоящее время 15 тыс. студентов прикреплены к 957 предприятиям. Однако интерес предприятий к такой форме сотрудничества пока невысок. В связи с этим предложено стимулировать предприятия, участвующие в дуальном обучении.

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