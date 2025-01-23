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https://uz.sputniknews.ru/20250123/v-uzbekistane-planiruyut-sozdat-22-texnicheskix-universiteta-47659323.html
В Узбекистане планируют создать 22 технических университета
В Узбекистане планируют создать 22 технических университета
Sputnik Узбекистан
Также до конца года намечено открыть еще 17 инженерных школ
2025-01-23T10:01+0500
2025-01-23T10:25+0500
узбекистан
презентация
шавкат мирзиёев
высшее образование
наука
университет
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют создать 22 технических университета. Такие планы озвучили в ходе презентации о приоритетных задачах в области высшего образования и науки, представленной Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В рамках проектов по созданию технических университетов в Нукусе, Бухаре, Фергане и Намангане предусмотрено открытие новых направлений, внедрение зарубежных программ, расширение участия студентов в научно-инновационной работе и привлечение к вузам промышленных партнеров. Летом 2024-го глава республики поручил создать технический вуз и передовые инженерные школы в каждом регионе. К настоящему времени открыты технические университеты в Термезе, Андижане и Карши, а также 8 инженерных школ. На текущий год запланирован и ряд других важных мер: В настоящее время в 40 вузах, получивших финансовую самостоятельность, созданы офисы регистратора. В результате штат деканатов и отделов сокращен на 20%, а 30 видов услуг переведены в цифровой формат. Для углубления интеграции обучения и практики в вузах республики внедряют дуальное образование. В настоящее время 15 тыс. студентов прикреплены к 957 предприятиям. Однако интерес предприятий к такой форме сотрудничества пока невысок. В связи с этим предложено стимулировать предприятия, участвующие в дуальном обучении.
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узбекистан высшее образование изменения
узбекистан высшее образование изменения

В Узбекистане планируют создать 22 технических университета

10:01 23.01.2025 (обновлено: 10:25 23.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Также до конца года намечено открыть еще 17 инженерных школ.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане планируют создать 22 технических университета. Такие планы озвучили в ходе презентации о приоритетных задачах в области высшего образования и науки, представленной Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках проектов по созданию технических университетов в Нукусе, Бухаре, Фергане и Намангане предусмотрено открытие новых направлений, внедрение зарубежных программ, расширение участия студентов в научно-инновационной работе и привлечение к вузам промышленных партнеров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2025
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в области высшего образования и науки
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В целом за счет укрупнения 35 учебных заведений планируется создать 22 технических университета. До конца года намечено открыть еще 17 инженерных школ", — говорится в сообщении.
Летом 2024-го глава республики поручил создать технический вуз и передовые инженерные школы в каждом регионе. К настоящему времени открыты технические университеты в Термезе, Андижане и Карши, а также 8 инженерных школ.
На текущий год запланирован и ряд других важных мер:
еще более тысячи образовательных программ усовершенствуют на основе программ университетов из топ-300 вузов;
45 образовательных программ пройдут международную аккредитацию;
весь студенческий контингент охватят услугами офисов регистратора;
в дуальное образование вовлекут еще 50 тыс. студентов
научный потенциал в высшем образовании доведут до 55%;
5 тыс. педагогов повысят квалификацию за рубежом.
В настоящее время в 40 вузах, получивших финансовую самостоятельность, созданы офисы регистратора. В результате штат деканатов и отделов сокращен на 20%, а 30 видов услуг переведены в цифровой формат.

"Исходя из этого опыта даны поручения создать аналогичные офисы в других вузах и внедрить единую цифровую систему, охватывающую образовательные и научные услуги", — говорится в сообщении.

Для углубления интеграции обучения и практики в вузах республики внедряют дуальное образование. В настоящее время 15 тыс. студентов прикреплены к 957 предприятиям. Однако интерес предприятий к такой форме сотрудничества пока невысок. В связи с этим предложено стимулировать предприятия, участвующие в дуальном обучении.
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