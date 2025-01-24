https://uz.sputniknews.ru/20250124/mintrud-katara-gotov-uvelichit-kvoty-dlya-rabochix-ix-uzbekistana-memorandum-47677832.html
Минтруд Катара готов увеличить квоты для рабочих из Узбекистана — меморандум
Минтруд Катара готов увеличить квоты для рабочих из Узбекистана — меморандум
Sputnik Узбекистан
Речь идет о специалистах в области медицины, туризма, гостиничного бизнеса, IT, инженерии и других сфер.
2025-01-24T13:14+0500
2025-01-24T13:14+0500
2025-01-24T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана посетила столицу Катара, где состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в области трудовой миграции. В Дохе официальные лица двух стран провели важные встречи, сообщает пресс-служба Агентства миграции РУз.Члены делегации в составе представителей Агентства миграции, МИД и посольства Узбекистана в Катаре провели встречу с заместителем министра труда Катара Шайхой Наджва Бинт Абдулрахман Аль-Сани.В ходе переговоров было объявлено, что министерство труда Катара готово резко увеличить количество квот.Заместитель министра труда Катара отметил высокий спрос на рабочую силу в стране. Было отмечено, что существует возможность реализации крупных проектов с Узбекистаном с целью привлечения в Катар квалифицированной рабочей силы.На встрече был подписан важный документ.В свою очередь в Узбекистане будет реализован проект по языковой и профессиональной подготовке кандидатов, желающих работать в Катаре. На встрече также состоялась презентация потенциала Узбекистана в сфере трудовой миграции.
https://uz.sputniknews.ru/20241227/ryad-predpriyatiy-primorskogo-kraya-gotovy-trudoustroit-grajdan-uzbekistana--podrobnosti-47337924.html
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катар узбекистан квоты рабочие трудовая миграция меморандум доха
катар узбекистан квоты рабочие трудовая миграция меморандум доха
Минтруд Катара готов увеличить квоты для рабочих из Узбекистана — меморандум
13:14 24.01.2025 (обновлено: 14:10 24.01.2025)
Речь идет о специалистах в области медицины, туризма, гостиничного бизнеса, IT, инженерии и других сфер.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik
. Делегация Узбекистана посетила столицу Катара, где состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в области трудовой миграции. В Дохе официальные лица двух стран провели важные встречи, сообщает
пресс-служба Агентства миграции РУз.
Члены делегации в составе представителей Агентства миграции, МИД и посольства Узбекистана в Катаре провели встречу с заместителем министра труда Катара Шайхой Наджва Бинт Абдулрахман Аль-Сани.
В ходе переговоров было объявлено, что министерство труда Катара готово резко увеличить количество квот.
Заместитель министра труда Катара отметил высокий спрос на рабочую силу в стране. Было отмечено, что существует возможность реализации крупных проектов с Узбекистаном с целью привлечения в Катар квалифицированной рабочей силы.
"В настоящее время в Катаре в различных сферах работают 560 узбекистанцев. Это не отражает существующий потенциал между двумя сторонами. Есть возможности увеличить его в несколько раз. Учитывая эти факторы, мы, как Министерство труда Катара, настроены на сотрудничество по привлечению квалифицированной рабочей силы из Узбекистана, и готовы резко увеличить количество квот для узбекистанцев", — сказал заместитель министра труда Катара.
На встрече был подписан важный документ.
"Подписан меморандум о сотрудничестве с Миграционной службой и крупнейшей государственной рекрутинговой компанией Катара "Jusour". Документ позволит направить на катарский рынок специалистов из медицины, туризма, гостиничного бизнеса, IT, инженерии и других сфер. Компания "Жусур" сотрудничает с очень большой сетью работодателей и служит для быстрого поиска и трудоустройства", — говорится в сообщении.
В свою очередь в Узбекистане будет реализован проект по языковой и профессиональной подготовке кандидатов, желающих работать в Катаре. На встрече также состоялась презентация потенциала Узбекистана в сфере трудовой миграции.