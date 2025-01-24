https://uz.sputniknews.ru/20250124/mintrud-katara-gotov-uvelichit-kvoty-dlya-rabochix-ix-uzbekistana-memorandum-47677832.html

Минтруд Катара готов увеличить квоты для рабочих из Узбекистана — меморандум

Минтруд Катара готов увеличить квоты для рабочих из Узбекистана — меморандум

Sputnik Узбекистан

Речь идет о специалистах в области медицины, туризма, гостиничного бизнеса, IT, инженерии и других сфер.

2025-01-24T13:14+0500

2025-01-24T13:14+0500

2025-01-24T14:10+0500

катар

узбекистан

рабочие места

трудовые мигранты

трудоустройство

сотрудничество

миграция

доха

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана посетила столицу Катара, где состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в области трудовой миграции. В Дохе официальные лица двух стран провели важные встречи, сообщает пресс-служба Агентства миграции РУз.Члены делегации в составе представителей Агентства миграции, МИД и посольства Узбекистана в Катаре провели встречу с заместителем министра труда Катара Шайхой Наджва Бинт Абдулрахман Аль-Сани.В ходе переговоров было объявлено, что министерство труда Катара готово резко увеличить количество квот.Заместитель министра труда Катара отметил высокий спрос на рабочую силу в стране. Было отмечено, что существует возможность реализации крупных проектов с Узбекистаном с целью привлечения в Катар квалифицированной рабочей силы.На встрече был подписан важный документ.В свою очередь в Узбекистане будет реализован проект по языковой и профессиональной подготовке кандидатов, желающих работать в Катаре. На встрече также состоялась презентация потенциала Узбекистана в сфере трудовой миграции.

https://uz.sputniknews.ru/20241227/ryad-predpriyatiy-primorskogo-kraya-gotovy-trudoustroit-grajdan-uzbekistana--podrobnosti-47337924.html

катар

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