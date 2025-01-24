https://uz.sputniknews.ru/20250124/mirziyoev-stroitelstvo-massivov-yangi-uzbekiston-eto-chast-prezidentskoy-politiki-47671984.html

Мирзиёев: строительство массивов “Янги Узбекистон” — это часть президентской политики

Мирзиёев: строительство массивов “Янги Узбекистон” — это часть президентской политики

Sputnik Узбекистан

В 2025 году на инфраструктуру массивов Янги Узбекистон будет направлено 1,2 триллиона сумов. До 2030 года планируется возвести 100 массивов нового города.

2025-01-24T11:05+0500

2025-01-24T11:05+0500

2025-01-24T12:29+0500

жилье

узбекистан

видеоселекторное совещание

шавкат мирзиёев

янги узбекистон

ипотека

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Будет установлен новый порядок при возведении массивов "Янги Узбекистон". Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания, на котором обсуждались итоги проделанной в 2024 году работы в рамках ипотечной программы, а также планы на 2025 год, под председательством Шавката Мирзиёева.В ходе мероприятия было отмечено, что отныне проектирование массива "Янги Узбекистон" должно занимать не более двух месяцев, а строительство должно начаться в течение трех месяцев. При нарушении этого требования земля вновь будет выставляться на аукцион. А проведение проектной экспертизы допускается в сроки максимум за 15 дней.В этом году на инфраструктуру таких массивов будет направлено 1,2 триллиона сумов.Было также отмечено, что с введением системы "эскроу" у девелоперов появится возможность привлечь до $1 млрд оборотных средств под более низкую процентную ставку. Было подчеркнуто, что теперь финансирование и строительство можно будет вести параллельно. Граждане же смогут получать ипотечный кредит и субсидию уже на начальном этапе строительства и при желании продать жилье еще до завершения объекта.Для надежных девелоперов будут предоставлять дополнительную возможность: как только будет построено 50% жилого объекта, граждане смогут получить кредиты и субсидии. Этот порядок будет действовать не только для льготных, но и для коммерческих ипотечных кредитов.Кроме того, строительные организации освободят от уплаты земельного налога с момента начала и до окончания строительства, но не более чем на 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер заплатит земельный налог в двойном размере.Десять процентов земельного участка, выделенного под массив "Янги Узбекистон", будет выставляться на торги одним лотом для строительства коммерческих зданий. Кроме того, если на первых двух этажах жилых домов будут открыты частные детские сады, их деятельность будет поддерживаться за счет освобождения от имущественного налога.В целом до 2030 года планируется возвести 100 массивов "Янги Узбекистон". Для качественной организации работ будет создана компания "Уз уйим" ("Мой дом") с участием современных менеджеров. Она будет ответственна за выбор земельных участков, проектирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию массивов "Янги Узбекистон".Президент поставил задачу привлечь международных экспертов и разработать стратегию жилищной политики на ближайшие пять лет.В ходе совещания хокимы областей отчитались о ходе строительства массивов "Янги Узбекистон", выполнении ипотечных и реновационных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20250123/uzbekistan-ipoteka-novovvedeniya-47669323.html

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