https://uz.sputniknews.ru/20250124/sovet-eek-odobril-subsidii-dlya-pervyx-proektov-v-sfere-promyshlennoy-kooperatsii-47682475.html

Совет ЕЭК одобрил субсидии для первых проектов в сфере промышленной кооперации

Совет ЕЭК одобрил субсидии для первых проектов в сфере промышленной кооперации

Sputnik Узбекистан

Новый механизм финансовой поддержки производителей ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов, из бюджета Союза.

2025-01-24T18:12+0500

2025-01-24T18:12+0500

2025-01-24T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил первые заявки по предоставлению из бюджета Евразийского экономического союза субсидий на реализацию двух кооперационных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Первый проект, реализуемый Муромским стрелочным заводом, направлен на создание производственных мощностей для серийного выпуска стрелочной продукции для скоростного и высокоскоростного движения поездов, в том числе для использования продукции при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) и грузонапряженных магистралей на территории России.В рамках второго проекта, реализуемого компанией Kazrost Engineering Ltd, средства направят на закупку оборудования и расширение производства в части локализации кабины комбайна, увеличение проектной мощности предприятия по производству сельхозтехники на территории Казахстана.Главы правительств государств ЕАЭС одобрили беспрецедентные условия для бизнеса — компенсацию в размере 100% ключевой ставки центрального (национального) банка государства-члена.В ЕЭК считают, что запуск нового механизма финансовой поддержки совместных кооперационных проектов в областях промышленности позволит странам Союза выйти на новый уровень технологического развития, окажет содействие созданию новых моделей производства, а также расширению торгово-экономических связей и наращиванию взаимных инвестиций.

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