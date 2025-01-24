https://uz.sputniknews.ru/20250124/uzbekistan-universitet-kiberbezopasnost-47675903.html
В Узбекистане создадут университет по кибербезопасности — подробности
В Узбекистане создадут университет по кибербезопасности — подробности
Sputnik Узбекистан
Принято постановление президента "О создании государственного университета “Cyber university”". В новом вузе начнут готовить кадры по информационной и кибербезопасности.
2025-01-24T12:10+0500
2025-01-24T12:10+0500
2025-01-24T12:33+0500
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узбекистан
информационная безопасность
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане будет создан государственный университет кибербезопасности. Постановление "О создании государственного университета “Cyber university” подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.Согласно постановлению, будет создан государственный университет “Cyber university”. Одной из основных задач университета определена подготовка кадров в области защиты информации, информационной и кибербезопасности, цифровых технологий и цифровой экономики, создания автоматизированных информационно-аналитических систем на основе искусственного интеллекта, робототехники и других смежных направлений. Университет будет государственным высшим учебным заведением, иметь полную академическую, финансовую и организационно-управленческую самостоятельность. Его выпускники получат дипломы государственного образца. Обучаться студенты смогут на государственной грантовой и платно-контрактной основе.В 2025/2026 учебном году Университету выделяется 100 государственных грантов для подготовки бакалавров по дневной форме обучения. Начиная с очередного учебного года, гранты выделяются на основе параметров Госзаказа. На базе университета планируют создать IT-кластер (парк информационных технологий, технопарк). Его основными направлениями деятельности станут:Учебный процесс в университете начнется в сентябре 2025 года.
https://uz.sputniknews.ru/20250105/top-10-perspektivnyx-professiy-v-2025-godu-47446465.html
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кибербезопасность вуз узбекистан постановление стартап-проект
кибербезопасность вуз узбекистан постановление стартап-проект
В Узбекистане создадут университет по кибербезопасности — подробности
12:10 24.01.2025 (обновлено: 12:33 24.01.2025)
Принято постановление президента "О создании государственного университета “Cyber university”". В новом вузе начнут готовить кадры по информационной и кибербезопасности.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik
. В Узбекистане будет создан государственный университет кибербезопасности. Постановление "О создании государственного университета “Cyber university” подписал
президент страны Шавкат Мирзиёев.
Согласно постановлению, будет создан государственный университет “Cyber university”.
Одной из основных задач университета определена подготовка кадров в области защиты информации, информационной и кибербезопасности, цифровых технологий и цифровой экономики, создания автоматизированных информационно-аналитических систем на основе искусственного интеллекта, робототехники и других смежных направлений.
Университет будет государственным высшим учебным заведением, иметь полную академическую, финансовую и организационно-управленческую самостоятельность. Его выпускники получат дипломы государственного образца.
Обучаться студенты смогут на государственной грантовой и платно-контрактной основе.
В 2025/2026 учебном году Университету выделяется 100 государственных грантов для подготовки бакалавров по дневной форме обучения. Начиная с очередного учебного года, гранты выделяются на основе параметров Госзаказа.
На базе университета планируют создать IT-кластер (парк информационных технологий, технопарк). Его основными направлениями деятельности станут:
создание и внедрение на практике инновационных стартап-проектов, ориентированных на технологические и инновационные идеи на основе передового зарубежного опыта;
осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по заказам национальных и зарубежных организаций;
продвижение на внутреннем и внешнем рынках национальных средств и продукции в области автоматизированных информационно-аналитических систем.
Учебный процесс в университете начнется в сентябре 2025 года.