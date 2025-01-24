https://uz.sputniknews.ru/20250124/uzbekistan-universitet-kiberbezopasnost-47675903.html

В Узбекистане создадут университет по кибербезопасности — подробности

В Узбекистане создадут университет по кибербезопасности — подробности

Sputnik Узбекистан

Принято постановление президента "О создании государственного университета “Cyber university”". В новом вузе начнут готовить кадры по информационной и кибербезопасности.

2025-01-24T12:10+0500

2025-01-24T12:10+0500

2025-01-24T12:33+0500

вуз

высшее образование

кибербезопасность

узбекистан

информационная безопасность

информационные технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/03/23106373_177:293:2951:1854_1920x0_80_0_0_ef49ee58159bfd99b9dc7d88b2e10657.jpg

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане будет создан государственный университет кибербезопасности. Постановление "О создании государственного университета “Cyber university” подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.Согласно постановлению, будет создан государственный университет “Cyber university”. Одной из основных задач университета определена подготовка кадров в области защиты информации, информационной и кибербезопасности, цифровых технологий и цифровой экономики, создания автоматизированных информационно-аналитических систем на основе искусственного интеллекта, робототехники и других смежных направлений. Университет будет государственным высшим учебным заведением, иметь полную академическую, финансовую и организационно-управленческую самостоятельность. Его выпускники получат дипломы государственного образца. Обучаться студенты смогут на государственной грантовой и платно-контрактной основе.В 2025/2026 учебном году Университету выделяется 100 государственных грантов для подготовки бакалавров по дневной форме обучения. Начиная с очередного учебного года, гранты выделяются на основе параметров Госзаказа. На базе университета планируют создать IT-кластер (парк информационных технологий, технопарк). Его основными направлениями деятельности станут:Учебный процесс в университете начнется в сентябре 2025 года.

https://uz.sputniknews.ru/20250105/top-10-perspektivnyx-professiy-v-2025-godu-47446465.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кибербезопасность вуз узбекистан постановление стартап-проект