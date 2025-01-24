https://uz.sputniknews.ru/20250124/v-2025-godu-v-uzbekistane-planiruyut-postroit-jile-na-120-tysyach-kvartir-47672394.html

В 2025 году в Узбекистане планируют построить жилье на 120 тысяч квартир

В 2025 году в Узбекистане планируют построить жилье на 120 тысяч квартир

Sputnik Узбекистан

Кроме того, по программе реновации жилья в Узбекистане в этом году планируют построить дома на 20 тысяч квартир .

2025-01-24T10:03+0500

2025-01-24T10:03+0500

2025-01-24T10:26+0500

строительство

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жилье

узбекистан

квартира

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В текущем году в республике планируется построить многоквартирное жилье на 120 тысяч квартир. Об этом говорилось на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, в ходе которого обсуждались итоги проделанной в 2024 году работы в рамках ипотечной программы, а также планы на 2025 год.Также в Новом Ташкенте предусматривается построить жилье на 15 тысяч квартир. Эти дома будут обеспечиваться "зеленой" энергией. Для надежного энергоснабжения частный сектор установит системы накопления электричества емкостью 100 мегаватт-часов.Согласно озвученной на совещании информации, в Новом Ташкенте обогрев и охлаждение домов будут осуществляться за счет централизованной тригенерации. Было отмечено, что это позволит сократить потребление электроэнергии в летний период в четыре раза. Во всех зданиях и сооружениях будут внедряться требования к повышенной энергоэффективности. Транспортная и осветительная инфраструктура, а также зарядные станции будут исключительно "зелеными".Была также затронута тема реновации старых домов. Было отмечено, что в нынешнем году по программе реновации жилья в Узбекистане планируется построить дома на 20 тысяч квартир.Особое внимание при строительстве жилья президент поручил уделить увеличению числа современных многоквартирных домов по программе реновации на месте устаревшего жилья.Такую работу уже начали в одном из столичных районов, а также городах Джизаке, Маргилане, Коканде, Шахрисабзе, Карши, а также в Дустликском районе Джизакской области. Постепенно реновацию планируется распространить и на другие регионы.Было отмечено, что это позволит продать 70 тысяч квартир по ипотеке, из которых 30 тысяч будут предназначены для семей с невысоким уровнем доходов. При этом им будет выплачиваться субсидия на первоначальный взнос из государственного бюджета.

https://uz.sputniknews.ru/20250123/uzbekistan-ipoteka-novovvedeniya-47669323.html

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