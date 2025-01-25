https://uz.sputniknews.ru/20250125/gde-i-kak-gotovyat-spetsialistov-dlya-rybnoy-otrasli-v-uzbekistane-47687380.html

Где и как готовят специалистов для рыбной отрасли в Узбекистане

Где и как готовят специалистов для рыбной отрасли в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В филиале Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области не только готовят кадры для сферы, но и проводят научную работу в этом направлении.

2025-01-25T14:58+0500

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В прошлом году филиал АГТУ выпустил первых бакалавров — 193 молодых специалиста. Согласно проведенному мониторингу, 90% из них поступили в магистратуру или работают. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказало руководство вуза.В их числе — Константин Тхай, ведущий специалист компании Eco-Geo-Construction. О студенческих годах молодой человек вспоминает тепло и отмечает, что вуз дал хорошую базу знаний и полезных навыков. А вот Мавжуда Мухаммадиева решила продолжить обучение в магистратуре Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. И таких историй успеха у вуза немало. Открытый в Узбекистане в 2020 году с целью развития рыбной отрасли и совершенствования системы подготовки специалистов в этой сфере, филиал АГТУ проводит обучение бакалавров по направлениям: Сейчас здесь обучаются более 1 000 студентов. Идет процесс лицензирования четырех программ магистратуры. Основное обучение проводится по российским учебным планам и образовательным программам, за исключением определенных дисциплин. Выпускникам выдается диплом основного учреждения, который признается в Узбекистане. Для повышения доступности преподаваемых в филиале образовательных программ для студентов, обладающих разным уровнем знания русского языка, в образовательные программы включены такие дисциплины, как “Русский язык и культура речи” и “Русский язык в профессиональной деятельности”. Готовить кадры помогают профильные предприятия, с которыми у филиала заключены договора о сотрудничестве — их уже более 30. Здесь студенты проходят учебную, ознакомительную и технологическую практику, а преподаватели на их базе проводят научные исследования. Еще одна важная задача вуза — повышение научного потенциала в рыбной отрасли. Такую работу ведут преподаватели С. Ким, Б. Камилов, С. Насриддинов, С. Дусмуратова и Г. Турсинбаева. В планах филиала много проектов по переподготовке кадров, научные исследования совместно с головным вузом, студенческий обмен, а также подготовка для реализации новой модели образования, которая стартует в РФ в 2026 году.

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