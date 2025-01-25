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https://uz.sputniknews.ru/20250125/gde-i-kak-gotovyat-spetsialistov-dlya-rybnoy-otrasli-v-uzbekistane-47687380.html
Где и как готовят специалистов для рыбной отрасли в Узбекистане
Где и как готовят специалистов для рыбной отрасли в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В филиале Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области не только готовят кадры для сферы, но и проводят научную работу в этом направлении.
2025-01-25T14:58+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В прошлом году филиал АГТУ выпустил первых бакалавров — 193 молодых специалиста. Согласно проведенному мониторингу, 90% из них поступили в магистратуру или работают. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказало руководство вуза.В их числе — Константин Тхай, ведущий специалист компании Eco-Geo-Construction. О студенческих годах молодой человек вспоминает тепло и отмечает, что вуз дал хорошую базу знаний и полезных навыков. А вот Мавжуда Мухаммадиева решила продолжить обучение в магистратуре Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. И таких историй успеха у вуза немало. Открытый в Узбекистане в 2020 году с целью развития рыбной отрасли и совершенствования системы подготовки специалистов в этой сфере, филиал АГТУ проводит обучение бакалавров по направлениям: Сейчас здесь обучаются более 1 000 студентов. Идет процесс лицензирования четырех программ магистратуры. Основное обучение проводится по российским учебным планам и образовательным программам, за исключением определенных дисциплин. Выпускникам выдается диплом основного учреждения, который признается в Узбекистане. Для повышения доступности преподаваемых в филиале образовательных программ для студентов, обладающих разным уровнем знания русского языка, в образовательные программы включены такие дисциплины, как “Русский язык и культура речи” и “Русский язык в профессиональной деятельности”. Готовить кадры помогают профильные предприятия, с которыми у филиала заключены договора о сотрудничестве — их уже более 30. Здесь студенты проходят учебную, ознакомительную и технологическую практику, а преподаватели на их базе проводят научные исследования. Еще одна важная задача вуза — повышение научного потенциала в рыбной отрасли. Такую работу ведут преподаватели С. Ким, Б. Камилов, С. Насриддинов, С. Дусмуратова и Г. Турсинбаева. В планах филиала много проектов по переподготовке кадров, научные исследования совместно с головным вузом, студенческий обмен, а также подготовка для реализации новой модели образования, которая стартует в РФ в 2026 году.
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видео рыба университет агту бакалавр специалист рыбная отрасль
видео рыба университет агту бакалавр специалист рыбная отрасль

Где и как готовят специалистов для рыбной отрасли в Узбекистане

14:58 25.01.2025 (обновлено: 16:35 25.01.2025)
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В филиале Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области не только готовят кадры для сферы, но и проводят научную работу в этом направлении.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В прошлом году филиал АГТУ выпустил первых бакалавров — 193 молодых специалиста. Согласно проведенному мониторингу, 90% из них поступили в магистратуру или работают. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказало руководство вуза.
В их числе — Константин Тхай, ведущий специалист компании Eco-Geo-Construction. О студенческих годах молодой человек вспоминает тепло и отмечает, что вуз дал хорошую базу знаний и полезных навыков. А вот Мавжуда Мухаммадиева решила продолжить обучение в магистратуре Центральноазиатского университета по изучению окружающей среды и изменению климата Green University. И таких историй успеха у вуза немало.
Открытый в Узбекистане в 2020 году с целью развития рыбной отрасли и совершенствования системы подготовки специалистов в этой сфере, филиал АГТУ проводит обучение бакалавров по направлениям:
водные биоресурсы и аквакультура;
экология и природопользование;
продукты питания животного происхождения;
экономика.
Сейчас здесь обучаются более 1 000 студентов. Идет процесс лицензирования четырех программ магистратуры.
Основное обучение проводится по российским учебным планам и образовательным программам, за исключением определенных дисциплин. Выпускникам выдается диплом основного учреждения, который признается в Узбекистане.
“С 2022 года реализация образовательных программ в филиале осуществляется с привлечением научно-педагогических работников головного вуза и его филиала – Дмитровского рыбохозяйственного технологического института в формате онлайн и офлайн, что гарантирует высокий уровень качества образования”, — отмечает директор филиала АГТУ Мария Цибизова.
Для повышения доступности преподаваемых в филиале образовательных программ для студентов, обладающих разным уровнем знания русского языка, в образовательные программы включены такие дисциплины, как “Русский язык и культура речи” и “Русский язык в профессиональной деятельности”.
Готовить кадры помогают профильные предприятия, с которыми у филиала заключены договора о сотрудничестве — их уже более 30. Здесь студенты проходят учебную, ознакомительную и технологическую практику, а преподаватели на их базе проводят научные исследования.
“Поэтому у наших студентов редко возникает вопрос о трудоустройстве, — говорит исполнительный директор филиала Абдуллажон Хамракулов. — Уже во время практики работодатели подписывают с ними договора о будущем трудоустройстве”.
Еще одна важная задача вуза — повышение научного потенциала в рыбной отрасли. Такую работу ведут преподаватели С. Ким, Б. Камилов, С. Насриддинов, С. Дусмуратова и Г. Турсинбаева.
“Наши студенты и педагоги проходят стажировки и курсы повышения квалификации в головном вузе, участвуют в научно-практических конференциях в разных странах”, — добавляет Хамракулов.

“Студенты у нас очень активные. Они прекрасно учатся, развиваются, посещают культурные мероприятия и занимаются спортом. Лейля Хайруллаева, Исмоил Мирхайдаров и Мехрангиз Шомуротова стали обладателями государственных стипендий”, — говорит преподаватель кафедры “Общая экология и экономика” Татьяна Дубовик.

В планах филиала много проектов по переподготовке кадров, научные исследования совместно с головным вузом, студенческий обмен, а также подготовка для реализации новой модели образования, которая стартует в РФ в 2026 году.
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