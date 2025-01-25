https://uz.sputniknews.ru/20250125/molodej-pensionerov-ne-budut-nakazyvat-za-narushenie-pravil-pasportnoy-sistemy-47685438.html

Молодежь и пенсионеров не будут наказывать за нарушение правил паспортной системы – закон

Молодежь и пенсионеров не будут наказывать за нарушение правил паспортной системы – закон

Sputnik Узбекистан

На третьем пленарном заседании сенаторы одобрили закон, касающийся регистрации по месту жительства и месту пребывания узбекистанцев, иностранных граждан и лиц без гражданства.

2025-01-25T11:23+0500

2025-01-25T11:23+0500

2025-01-25T11:23+0500

паспорт

закон

сенат республики узбекистан

пенсионер

молодежь

административное правонарушение

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса республики принял Закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства". Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.В Законе закрепляются регистрация по месту жительства и уведомление по месту жительства граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, основные принципы и понятия в сфере их регистрации по месту жительства и пребывания.Также определяются полномочия МВД в сфере регистрации по месту жительства и месту пребывания.Узбекистанцам, а также постоянно проживающим иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставляется возможность онлайн обращения для регистрации по месту пребывания лично через удобные для них подразделения миграции и оформления гражданства органов внутренних дел, центры государственных услуг, а также через Единый портал интерактивных государственных услуг.Регистрация и ведение учета постоянно проживающих в Узбекистане иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся за регистрацией по месту жительства, будет осуществляться через новую систему "Е-xabar berish".Срок пребывания граждан без регистрации по месту жительства сокращается с 15 до 10 рабочих дней, повышается ответственность граждан и собственников жилого помещения за своевременную регистрацию по месту жительства и месту пребывания.Штрафы за нарушение правил паспортной системы оптимизируются исходя из уровня общественной опасности правонарушений, устанавливается их конкретный размер.Кроме того, законом вводится новая норма, согласно которой лица в возрасте до 18 лет и старше 60 лет не могут быть привлекаться к ответственности за нарушение правил паспортной системы.Вместе с тем, устанавливаются также штрафы в сумме десяти базовых расчетных величин за незаконное изъятие у лиц паспорта или идентификационной ID-карты.

https://uz.sputniknews.ru/20241122/uzbekistantsam-projivayuschim-za-granitsey-nachnut-vydavat-karty-vatandosh-46768272.html

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