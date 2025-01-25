https://uz.sputniknews.ru/20250125/odobreno-deputatami-v-uzbekistane-za-zagryaznenie-vozduxa-nachnut-shtrafovat-zastroyschikov-47687473.html

Одобрено депутатами: в Узбекистане за загрязнение воздуха начнут штрафовать застройщиков

Одобрено депутатами: в Узбекистане за загрязнение воздуха начнут штрафовать застройщиков

Sputnik Узбекистан

Депутаты одобрили документ, направленный на улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, а также повышение ответственности должностных лиц строительных организаций в вопросах охраны окружающей среды.

2025-01-25T13:54+0500

2025-01-25T13:54+0500

2025-01-25T14:03+0500

закон

штраф

узбекистан

строительство

административное правонарушение

депутаты

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в третьем чтении законопроект, направленный на устранение поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках.Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие наказания за несоблюдение требований охраны атмосферного воздуха на строительных площадках.В частности, Кодекс дополняется статьей 85 -1 (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха на строительных площадках).Так, нарушение обязательных требований по устранению подъема в воздух частиц пыли и песка на стройплощадке размером 500 кв. м и более, на прилегающих к ней территориях, а также на въездах из нее либо допуск выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этих территориях в объеме, превышающем допустимые нормативы, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 10 БРВ (3 млн 750 тысяч сумов). Повторное нарушение закона в течение года после наложения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере 50 БРВ (18 млн 750 тысяч сумов).Документ направлен на улучшение экологической обстановки, предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, а также повышение ответственности должностных лиц строительных организаций в вопросах охраны окружающей среды.

https://uz.sputniknews.ru/20250124/v-2025-godu-v-uzbekistane-planiruyut-postroit-jile-na-120-tysyach-kvartir-47672394.html

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