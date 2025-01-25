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https://uz.sputniknews.ru/20250125/rossiyskaya-stroitelnaya-kompaniya-gotova-obuchit-trudoustroit-rabotnikov-uzbekistan-47689038.html
Российская строительная компания готова обучить и трудоустроить работников из Узбекистана
Российская строительная компания готова обучить и трудоустроить работников из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Речь идет о создании учебных курсов по русскому языку и эксплуатации специальной строительной техники. Инвестировать эти проекты на территории РФ и РУз готова российская компания "ЕНКО".
2025-01-25T17:05+0500
2025-01-25T17:17+0500
россия
узбекистан
трудовые мигранты
трудовая миграция
трудовой патент
трудоустройство
свердловская область
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Генеральном консульстве Узбекистана состоялась встреча с представителем строительной компании "ЕНКО" Свердловской области Андреем Костаревым, передает ИА "Дунё".В ходе переговоров российская сторона была проинформирована о содержании и значении постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".Было отмечено, что Генконсульство реализовывает системные меры по выполнению важных задач, обозначенных в данном постановлении, а также налаживает взаимодействие с потенциальными зарубежными работодателями, в том числе российскими.Андрей Костарев сообщил о разработке плана организации строительства объектов до 2028 года, который включает в себя возможность создания около 1 500 рабочих мест. По его словам, в настоящее время есть возможность трудоустроить 200 квалифицированных строителей.Представитель "ЕНКО" также предложил создать учебные курсы по преподаванию русского языка и эксплуатации специальной строительной техники и подчеркнул готовность инвестировать в реализацию этих программ на территории двух стран.Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения отборов по привлечению работников, улучшения условий их жизни и труда, выдачи разрешений на работу, а также привлечения мигрантов к рабочим местам.
https://uz.sputniknews.ru/20241227/ryad-predpriyatiy-primorskogo-kraya-gotovy-trudoustroit-grajdan-uzbekistana--podrobnosti-47337924.html
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трудовые мигранты генконсульство свердловская область русский язык строительная техника обучение курсы
трудовые мигранты генконсульство свердловская область русский язык строительная техника обучение курсы

Российская строительная компания готова обучить и трудоустроить работников из Узбекистана

17:05 25.01.2025 (обновлено: 17:17 25.01.2025)
© РИА НовостиПроцесс оформления трудовых мигрантов
Процесс оформления трудовых мигрантов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости
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Речь идет о создании учебных курсов по русскому языку и эксплуатации специальной строительной техники. Инвестировать эти проекты на территории РФ и РУз намерена компания "ЕНКО" из Свердловской области.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В Генеральном консульстве Узбекистана состоялась встреча с представителем строительной компании "ЕНКО" Свердловской области Андреем Костаревым, передает ИА "Дунё".
В ходе переговоров российская сторона была проинформирована о содержании и значении постановления президента Узбекистана "О дополнительных мерах по упорядочению процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".
Было отмечено, что Генконсульство реализовывает системные меры по выполнению важных задач, обозначенных в данном постановлении, а также налаживает взаимодействие с потенциальными зарубежными работодателями, в том числе российскими.
© ИА "Дунё"В Генконсульстве Узбекистана состоялась встреча с представителем строительной компании "ЕНКО" Свердловской области.
В Генконсульстве Узбекистана состоялась встреча с представителем строительной компании ЕНКО Свердловской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
В Генконсульстве Узбекистана состоялась встреча с представителем строительной компании "ЕНКО" Свердловской области.
© ИА "Дунё"
Андрей Костарев сообщил о разработке плана организации строительства объектов до 2028 года, который включает в себя возможность создания около 1 500 рабочих мест. По его словам, в настоящее время есть возможность трудоустроить 200 квалифицированных строителей.
Представитель "ЕНКО" также предложил создать учебные курсы по преподаванию русского языка и эксплуатации специальной строительной техники и подчеркнул готовность инвестировать в реализацию этих программ на территории двух стран.
Стороны обменялись мнениями по вопросам проведения отборов по привлечению работников, улучшения условий их жизни и труда, выдачи разрешений на работу, а также привлечения мигрантов к рабочим местам.
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