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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250125/rossiyskie-voennye-porazili-infrastrukturu-aerodromov-vsu-47688672.html
Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Sputnik Узбекистан
За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.
2025-01-25T16:13+0500
2025-01-25T16:21+0500
сво
всу
спецоперация россии по защите донбасса
россия
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минобороны рф
аэродром
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Кроме того, зафиксированы удары по военному аэродрому в Староконстантинове. расположенному в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, в аэропорту кроме прочего находятся ремонтные цеха по производству БПЛА, в некоторых арочных украинские военные прячут тяжелую ванную технику. Лебедев отмечает, что взрывы сопровождались большим выбросом пламени и длительной детонацией."В микрорайон Веснянка после прилета замечено много "скорых".... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме", – добавил он.
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всу сво россия украина спецоперация аэродром минобороны рф пво
всу сво россия украина спецоперация аэродром минобороны рф пво

Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

16:13 25.01.2025 (обновлено: 16:21 25.01.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая подготовка артиллеристов Южной группировки войск
Боевая подготовка артиллеристов Южной группировки войск - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
© Sputnik / РИА Новости
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За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению", — говорится в сводке.
Кроме того, войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 132 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 44 беспилотника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Кроме того, зафиксированы удары по военному аэродрому в Староконстантинове. расположенному в Хмельницкой области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"Староконстантинов Хмельницкой области получи свою порцию прилетов. (Ночью - ред.) прилетело в военный аэродром", – рассказал Лебедев.

По его словам, в аэропорту кроме прочего находятся ремонтные цеха по производству БПЛА, в некоторых арочных украинские военные прячут тяжелую ванную технику. Лебедев отмечает, что взрывы сопровождались большим выбросом пламени и длительной детонацией.
"В микрорайон Веснянка после прилета замечено много "скорых".... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме", – добавил он.
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