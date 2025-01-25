https://uz.sputniknews.ru/20250125/rukovoditeli-izbiratelnyx-organov-gosudarstv-uchastnikov-sng-proveli-vstrechu-v-minske-47686756.html

Руководители избирательных органов государств-участников СНГ провели встречу в Минске

Руководители избирательных органов государств-участников СНГ провели встречу в Минске

Sputnik Узбекистан

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана приветствовал участников заседания и подчеркнул важность и актуальность работы Совета. 25.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-25T12:47+0500

2025-01-25T12:47+0500

2025-01-25T13:29+0500

беларусь

выборы президента

цик узбекистана

зайниддин низамходжаев

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В городе Минске под председательством ЦИК Республики Беларусь прошло четвертое заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Узбекистана.В заседании приняли участие члены Консультативного Совета – руководители центральных избирательных органов Беларуси Игорь Карпенко, Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, РФ Элла Памфилова, Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, в режиме ВКС - Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров. Также, с правом совещательного голоса в заседании Консультативного совета участвовали Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь – руководитель Секретариата МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.В рамках электоральной дискуссии члены Консультативного совета заслушали доклады Об электоральных событиях в Казахстане в 2024 году, О начале нового избирательного цикла в Кыргызской Республике – местные выборы в рамках административно-территориальной реформы, О перспективах регионального сотрудничества между странами – членами Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ.Низамходжаев подчеркнул, что в этом плане Консультативный Совет выполняет такую важную функцию, как обмен информацией по вопросам организации и опыта работы избирательных органов государств – участников СНГ.Говоря об избирательной кампании 2024 года, Низамходжаев отметил, что впервые в истории Узбекистана проведенные выборы в представительные органы государственной власти страны были организованы по смешанной избирательной системе и прошли успешно. Председатель Центризбиркома Узбекистана выразил благодарность Исполкому СНГ, МПА СНГ, членам Консультативного совета за направление своих делегаций, представителей для участия в международном наблюдении.По итогам заседания Консультативного совета принято решение об образовании рабочей группы по молодежной политике в избирательной сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20250124/vybory-prezidenta-belarusi-tsik-uzbekistana-pristupil-k-monitoringu-protsessa-47679621.html

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