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https://uz.sputniknews.ru/20250125/rukovoditeli-izbiratelnyx-organov-gosudarstv-uchastnikov-sng-proveli-vstrechu-v-minske-47686756.html
Руководители избирательных органов государств-участников СНГ провели встречу в Минске
Руководители избирательных органов государств-участников СНГ провели встречу в Минске
Sputnik Узбекистан
Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана приветствовал участников заседания и подчеркнул важность и актуальность работы Совета. 25.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-25T12:47+0500
2025-01-25T13:29+0500
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В городе Минске под председательством ЦИК Республики Беларусь прошло четвертое заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Узбекистана.В заседании приняли участие члены Консультативного Совета – руководители центральных избирательных органов Беларуси Игорь Карпенко, Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, РФ Элла Памфилова, Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, в режиме ВКС - Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров. Также, с правом совещательного голоса в заседании Консультативного совета участвовали Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь – руководитель Секретариата МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.В рамках электоральной дискуссии члены Консультативного совета заслушали доклады Об электоральных событиях в Казахстане в 2024 году, О начале нового избирательного цикла в Кыргызской Республике – местные выборы в рамках административно-территориальной реформы, О перспективах регионального сотрудничества между странами – членами Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ.Низамходжаев подчеркнул, что в этом плане Консультативный Совет выполняет такую важную функцию, как обмен информацией по вопросам организации и опыта работы избирательных органов государств – участников СНГ.Говоря об избирательной кампании 2024 года, Низамходжаев отметил, что впервые в истории Узбекистана проведенные выборы в представительные органы государственной власти страны были организованы по смешанной избирательной системе и прошли успешно. Председатель Центризбиркома Узбекистана выразил благодарность Исполкому СНГ, МПА СНГ, членам Консультативного совета за направление своих делегаций, представителей для участия в международном наблюдении.По итогам заседания Консультативного совета принято решение об образовании рабочей группы по молодежной политике в избирательной сфере.
https://uz.sputniknews.ru/20250124/vybory-prezidenta-belarusi-tsik-uzbekistana-pristupil-k-monitoringu-protsessa-47679621.html
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минск выборы президент беларусь узбекистан
минск выборы президент беларусь узбекистан

Руководители избирательных органов государств-участников СНГ провели встречу в Минске

12:47 25.01.2025 (обновлено: 13:29 25.01.2025)
© ЦИКПредседатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ
Председатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
© ЦИК
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Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана приветствовал участников заседания и подчеркнул важность и актуальность работы Совета.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В городе Минске под председательством ЦИК Республики Беларусь прошло четвертое заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Узбекистана.
В заседании приняли участие члены Консультативного Совета – руководители центральных избирательных органов Беларуси Игорь Карпенко, Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, РФ Элла Памфилова, Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, в режиме ВКС - Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров. Также, с правом совещательного голоса в заседании Консультативного совета участвовали Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь – руководитель Секретариата МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
В рамках электоральной дискуссии члены Консультативного совета заслушали доклады Об электоральных событиях в Казахстане в 2024 году, О начале нового избирательного цикла в Кыргызской Республике – местные выборы в рамках административно-территориальной реформы, О перспективах регионального сотрудничества между странами – членами Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ.
© ЦИКПредседатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ
Председатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
Председатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ
© ЦИК

"Приветствуя участников заседания, Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев особо отметил актуальность и значимость Консультативного органа, которая определяется основными приоритетами его деятельности, а это содействие развитию сотрудничества избирательных органов государств – участников СНГ в избирательной сфере, разработка рекомендаций по совершенствованию избирательного процесса в государствах – участниках СНГ, правовой базы Содружества в области обеспечения и защиты избирательных прав и свобод граждан, организации и проведения демократических выборов", – говорится в сообщении.

Низамходжаев подчеркнул, что в этом плане Консультативный Совет выполняет такую важную функцию, как обмен информацией по вопросам организации и опыта работы избирательных органов государств – участников СНГ.
Говоря об избирательной кампании 2024 года, Низамходжаев отметил, что впервые в истории Узбекистана проведенные выборы в представительные органы государственной власти страны были организованы по смешанной избирательной системе и прошли успешно.
© ЦИКПредседатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ
Председатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2025
Председатель ЦИК Узбекистана принял участие в работе заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ
© ЦИК
Председатель Центризбиркома Узбекистана выразил благодарность Исполкому СНГ, МПА СНГ, членам Консультативного совета за направление своих делегаций, представителей для участия в международном наблюдении.
По итогам заседания Консультативного совета принято решение об образовании рабочей группы по молодежной политике в избирательной сфере.
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2025
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